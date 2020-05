Ihr seid euch oft unsicher, ob ein Handy-Spiel den Download wert ist? Im Google Play Store erwartet euch womöglich bald ein Feature, das diese Entscheidung erleichtert. Eine andere Plattform des Suchmaschinenriesen spielt dabei offenbar eine zentrale Rolle.

Wie Android Police berichtet, testet Google derzeit Video-Vorschläge zu Spielen im Play Store. Das Feature tauche im (amerikanischen) Play Store vereinzelt unter der Bezeichnung "Watch others play – powered bei YouTube" auf: Über die Download-Seite zu einem Spiel könnten sich manche Nutzer bereits YouTube-Videos zu dem betreffenden Titel anschauen.

YouTube-Videos zu Android-Spielen

Dies sei zumindest bei dem Tippgeber der Fall, der Android Police auf die Funktion aufmerksam gemacht hat. Er habe das Feature auf der Play-Store-Seite zu "PUBG Mobile" entdeckt. "Watch others play" zeigt ihm offenbar ein Karussel mit YouTube-Clips zu dem Battle-Royale-Hit an. Einer davon handelt einem Screenshot zufolge etwa von einem "PUBG"-Weltrekord.

Wie die Auswahl der Videos zustande kommt, ist unklar. Android Police geht davon aus, dass sie kuratiert sind. Viel mehr ist bislang aber noch nicht bekannt. Android Police selbst ist es bislang noch nicht gelungen, die Funktion auszuprobieren. Nicht geklärt ist beispielsweise auch, ob die Clips direkt im Google Play Store laufen oder dieser euch zur YouTube-App weiterleitet.

Wann kommt das Play-Store-Feature für alle?

Wann und ob alle Nutzer auf die Funktion Zugriff erhalten, lässt sich derzeit nicht beantworten. Es ist auch nicht ausgeschlossen, dass Google die Funktion auf bestimmte Regionen begrenzt. Wir halten "Watch others play" jedenfalls für eine interessante Idee, die dem Mobile Gaming noch mal einen Schub verpassen könnte.

Wer sich öfter mal YouTube-Videos oder auch Twitch-Streams zu Konsolen- und PC-Spielen anschaut, könnte wohl auch an dem Play-Store-Feature Gefallen finden. Vor allem aber würde die Funktion viele unnötige Downloads ersparen. Was haltet ihr von "Watch others play"? Wäre das was für euch oder zockt ihr lieber selbst drauf los, statt anderen dabei zuzusehen?