GTA 6: Dieser virale TikTok-Hit läuft in eurem Auto-Radio

Noch dauert es eine ganze Weile, bis wir endlich selbst durch die Straßen von GTA 6 cruisen können. Doch schon jetzt geben erste Künstler Hinweise darauf, was uns musikalisch erwartet. Neben Drake und DJ Khaled bringt sich nun auch Rapper Skrilla ins Gespräch – mit einem ziemlich selbstbewussten Statement.

(© 2025 CURVED )

In einem Interview mit dem Podcast "Matt and Shane’s Secret Podcast" ließ Skrilla durchblicken, dass sein auf TikTok viraler Track "Doot Doot (6 7)" im kommenden GTA-Ableger zu hören sein wird. "Ich warte auf GTA 6 … '6 7' ist da auch drin", so der Musiker. Und es kommt noch dicker: Laut eigener Aussage bekommt Skrilla sogar einen virtuellen Auftritt im Spiel – inklusive eigener Musik.

Großer Soundtrack – großer Auftritt?

Dass Rockstar Games bei seinen Grand-Theft-Auto-Spielen viel Wert auf Musik legt, ist längst kein Geheimnis mehr. GTA 5 etwa hatte satte 22 Radiosender, einige davon moderiert von echten Künstlern. Sollte Skrilla also tatsächlich im Spiel auftreten, würde er in große Fußstapfen treten. DJ Lazlow zum Beispiel war jahrelang das musikalische Aushängeschild der Reihe, bevor er 2020 seinen Hut nahm – ein Comeback ist wohl ausgeschlossen.

Auch wenn es noch keine offizielle Bestätigung von Rockstar gibt, deutet vieles darauf hin, dass GTA 6 ein noch größeres Musikerlebnis werden soll. Schon eine Stellenausschreibung versprach das "größte Spiel-Launch-Event aller Zeiten" – und ein Entwickler sprach sogar von einem "AAAAA-Spiel". Na, wenn das mal keine Vorfreude auf den Release von GTA 6 schürt.

Starttermin und ein ungewöhnliches Uni-Fach

Bis ihr euch selbst einen Eindruck vom Soundtrack machen könnt, müsst ihr euch noch bis zum 26. Mai 2026 gedulden. Dann erscheint GTA 6 für PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Spannend: Noch vor dem Release wird an der University of Tennessee ein Kurs zur Geschichte der GTA-Reihe angeboten – Start ist im Januar 2026. Vielleicht gibt’s da dann auch erste Einblicke in Skrillas Ingame-Performance?

