Ob Smartphones mit Vertrag oder günstige Prepaid-Karten: Attraktive Angebote findet ihr bei o2 ohnehin. Nun hat der renommierte Provider für euch ein weiteres spannendes Paket geschnürt. Ihr spart bei den Prepaid-Deals derzeit 50 Prozent.

Wer sich nicht langfristig an einen Handyvertrag binden möchte, der sichert sich mit einer günstigen Prepaid-Karte maximale Flexibilität, ohne für den Vorteil extra bezahlen zu müssen. o2 ist in diesem Bereich ohnehin eine attraktive Adresse, wie ein Blick auf die aktuellen Prepaid-Angebote von o2, Blau und Co. zeigt:

Es wird aber noch besser: Derzeit und bis einschließlich 24. August spart ihr in den ersten vier Wochen noch mehr. Ihr zahlt bei o2 nur die Hälfte für euren Prepaid-Tarif. Je nach Angebot könnt ihr hier bis zu zehn Euro sparen.

So viel kosten die o2 Prepaid Tarife während der Aktion (© 2021 o2 )

o2 my Prepaid S: Für Wenignutzer

Für Handynutzer, die auf der Suche nach einer günstigen Prepaid-Karte sind, aber relativ wenig Datenvolumen benötigen, ist der Tarif "o2 my Prepaid S" besonders attraktiv. Ihr zahlt in den ersten vier Wochen nur 4,99 Euro statt der ohnehin schon attraktiven 9,99 Euro.

Zum Paket gehören 3,5 GB. Obwohl es sich um einen Einsteiger-Tarif handelt, steht euch also ausreichend Inklusiv-Volumen zur Verfügung, um im Monat ausgiebig zu surfen und eure Lieblingsmusik zu streamen.

o2 my Prepaid M: Die goldene Mitte

Das wohl attraktivste Angebot ist "o2 my Prepaid M". Das Paket richtet sich an die breite Masse, da es mit 6,5 GB für eine normale Smartphone-Nutzung das perfekte Datenvolumen liefert. In den ersten vier Wochen zahlt ihr nur 7,49 Euro statt 14,99 Euro. Ein Gigabyte kostet rechnerisch also nur schlanke 1,23 Euro.

o2 my Prepaid L: Für Vielnutzer

Die größte Ersparnis winkt euch hingegen beim L-Tarif: Ihr zahlt während der 50-Prozent-Aktion 9,99 Euro statt 19,99 Euro. Dafür bekommt ihr satte 12,5 GB. Das sollte reichen, um im Netz zu surfen, Musik zu hören, online Games zu zocken und einige Filme und Serien zu streamen.

Mit o2 Prepaid ist auch Videotelefonie möglich (© 2021 Getty Images )

Hat der Deal einen Haken?

Das Angebot gilt ohne Einschränkungen: Ihr telefoniert dank Allnet-Flat kostenlos in das deutsche Mobilfunknetz und Festnetz. Euer Datenvolumen nutzt ihr mit LTE Max Geschwindigkeit. Ihr seid also schnell genug unterwegs, um im Netz zu surfen, Musik zu streamen oder Filme und Serien zu schauen. Teil eurer günstigen Prepaid-Karte ist auch EU Roaming. Für euch fallen bei Besuchen im EU-Ausland also keine zusätzlichen Telefonkosten an.

Da war doch was mit der Netzabdeckung

o2 gilt mitunter noch immer als der Provider mit der schwächsten Netzabdeckung. Was früher stimmte, ist längst eine Mär. Die These widerlegen unter anderem die Experten von Connect in ihrem Netz-Test. Die Einschätzung von Connect gilt in diesem Bereich als Gradmesser. Der Netzausbau von o2 trage demnach Früchte, weshalb das Unternehmen das Prädikat "sehr gut" erhält – wie die beiden Mitbewerber.

o2 ist bester Prepaid-Anbieter

Laut connect ist o2 in Sachen Prepaid sogar klar der beste Anbieter. Die Tester verglichen Tarife für Wenig-, Normal- und Vielnutzer – in allen drei Kategorien triumphierte o2. Der Provider lieferte demnach jeweils das beste Gesamtpaket aus Datenmenge, Netzqualität und Service-Leistungen. Wer nach einer günstigen Prepaid-Karte sucht, trifft hier also die richtige Wahl.