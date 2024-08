Half-Life 3: Revolutionäre Neuerung soll Gaming-Markt aufmischen

"Half-Life 3" rückt näher – zumindest, wenn man den jüngsten Leaks Glauben schenkt. Seit 2007 warten wir sehnsüchtig auf die Fortsetzung, und jetzt gibt es frische Gerüchte, die die Fangemeinde aufhorchen lassen. Valve könnte hier einen neuen Meilenstein für Videospiele setzen.

Laut dem Insider Tyler McVicker, der sich schon seit Jahren mit Valve beschäftigt, arbeitet das Entwicklerstudio an einem Feature, das es so bisher in keinem Top-Titel gibt: Die NPCs, also die Nebencharaktere, sollen im neuen Half-Life auf intelligente Weise mit der Hauptfigur kommunizieren können.

Vermutlich sorgt eine generative KI dafür, dass Gordon Freeman sich nicht nur durch die Spielwelt kämpfen, sondern auch mit den Figuren im Spiel aktiv interagieren kann. Konkret gehen wir davon aus, dass ihr via Mikrofon direkt mit NPCs sprechen könnt – und sie antworten euch dann.

Meilenstein für Videospiele – zumindest als offizielles Feature

Ein solches Feature wäre so revolutionär wie etwa die Physik-Engine von "Half-Life 2" seinerzeit. Also eine würdige Neuerung, die einen weiteren Teil der legendären Reihe rechtfertigen würde.

Wir müssen jedoch anmerken, dass Valve nicht das erste Unternehmen ist, dass an einem Einsatz von generativer KI für NPCs werkelt. Es gibt sogar schon einen Titel, in denen ihr schon jetzt mit entsprechenden Nicht-Spieler-Charakteren interagieren könnt. Die Rede ist von "Elder Scrolls V: Skyrim". Nur ist das Ganze hier nicht offiziell integriert, sondern über Mods. Eine Demonstration findet ihr hier:

Offene Spielwelt mit dynamischem Wechsel

Auch die Spielwelt selbst soll einige Neuerungen bieten: "Half-Life 3" könnte laut den Leaks in einer teilweise offnen Welt spielen, die einen Tag- und Nachtwechsel beinhaltet und ein dynamisches Wetter bietet. Diese Features sollen der Welt eine tiefere Atmosphäre verleihen und das Spielerlebnis noch intensiver machen.

Obwohl die Hinweise immer konkreter werden, sollten Fans ihre Erwartungen bremsen: Eine offizielle Ankündigung von Valve soll es wohl so schnell nicht geben. Das bisschen Geduld müssen wir dann nach 17 Jahren Wartezeit noch mitbringen.

Zumindest wäre jetzt die richtige Zeit für ein "Half-Life 3". Auch andere alte liebgewonnene Reihen kommen derzeit zurück. Hier wären etwa das "Gothic"-Remake oder "Heroes of Might and Magic: Olden Era" zu nennen.