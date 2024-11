Halo für PlayStation 5? Microsoft macht Andeutungen

Microsoft bricht mit Traditionen: Die einst so eisernen Grenzen zwischen Xbox und PlayStation scheinen für den Tech-Giganten kaum noch eine Rolle zu spielen. Xbox-Exklusivtitel, darunter Schwergewichte wie Halo, könnten in Zukunft auf der PlayStation erscheinen.

Xbox-Exklusivität könnte bald Geschichte sein – das deutet Microsofts Gaming-Chef Phil Spencer an. In einem Interview mit Bloomberg erklärte Spencer, dass es für Microsoft keine undenkbaren Spieleportierungen mehr gibt. Selbst Xbox-Klassiker wie Halo könnten also bald auf anderen Konsolen wie der PlayStation 5 erscheinen. Dieser Schritt würde Microsofts Multiplattform-Strategie fortführen, die das Gaming-Angebot über die Xbox hinaus erweitern soll.

Indiana Jones weist den Weg

In der Vergangenheit hielt Microsoft weitgehend an strenger Exklusivität fest, gab aber immer wieder ältere Spiele für andere Plattformen frei. Mit dem geplanten Release von Indiana Jones diesen Dezember auf der PS5 bricht das Unternehmen jedoch mit dieser Tradition, da das Spiel nur wenige Monate nach dem Xbox- und PC-Release für Sonys Konsole erscheinen wird. Auch andere Xbox-Spiele fanden 2024 den Weg auf die PS5, darunter Pentiment, Grounded, Hi-Fi Rush und Sea of Thieves. 2025 soll außerdem Doom: The Dark Ages für die PlayStation erscheinen.

Neue Einnahmequellen für Microsofts Gaming-Business?

Die neue Multiplattform-Strategie ist Teil eines größeren Plans, um Microsofts Gaming-Geschäft zu stärken. Seit der Übernahme des "Call of Duty"-Machers Activision Blizzard für 69 Milliarden Dollar steht Microsoft unter starkem Erfolgsdruck, die eigene Gaming-Sparte profitabler zu machen. Spencer äußerte sich dazu im August und erklärte, dass Microsoft von seinem Gaming-Bereich eine hohe Rendite erwartet. Eine Öffnung hin zu anderen Plattformen soll deshalb neue Einnahmequellen erschließen.

Selbst Halo kein Tabu mehr?

Doch bleibt eine spannende Frage offen: Gilt diese Strategie auch für das Vorzeige-Franchise Halo? Laut Spencer gibt es in Microsofts Portfolio keine "roten Linien", die bestimmte Titel für andere Konsolen verbieten würden. Tatsächlich scheint Halo durch den geplanten Wechsel auf die Unreal Engine 5 einfacher für andere Plattformen umsetzbar – was Spekulationen über eine PlayStation-Version zusätzlich anheizt.

Kurzfristig könnte Microsoft zunächst ältere Halo-Titel wie The Master Chief Collection oder sogar Halo: Infinite für die PlayStation 5 freigeben. Eine offizielle Ankündigung bleibt bisher aus, doch wie der ehemalige Xbox-Chef Peter Moore kürzlich andeutete, wird Microsoft aktuell genau diese Möglichkeit diskutieren.