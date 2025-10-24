Ber Amazon gibt es aktuell ein unschlagbares Angebot: Zwei Anker-Schnellladegeräte inklusive Kabel für insgesamt nur 12,99 Euro. Günstiger geht es kaum noch. Alle Details hier im Deal-Check.

Überblick zu den Anker-Netzteilen:

2 x Netzteil

2 x USB-C-Ladekabel (je 150 cm)

unterstützen 20 W Ladegeschwindigkeit

Eingangsspannung 240 V (Wechselstrom)

je 1 x USB C

je 1 x USB A

Farbe: Weiß

kompatibel mit: diversen iPhone/iPad-Modellen (z. B. iPhone 17) und Android-Geräten (z. B. Samsung Galaxy S25)

-> Schnell zuschlagen: Zwei Anker-Schnellladegeräte zum Preis von 12,99 Euro

Jetzt 57 Prozent günstiger als normalerweise

Ihr fragt euch vielleicht: Ist das ein guter Deal? Die Antwort lautet: Ja. Normalerweise kosten das Anker-Bundle 29,99 Euro bei Amazon und Co. Aktuell aber eben nur noch 12,99 Euro. Ihr spart 17 Euro – 57 Prozent.

Aktuell findet ihr kein anderes so leistungsstarkes Gerät derselben Qualität zu diesem Preis. Qualität ist das Stichwort. Die ist bei Ladegeräten wichtig. Anker ist ein bekannter Hersteller, der für Sicherheit und Zuverlässigkeit steht.

Kauft keine Billigware, wenn es um Ladegeräte geht. Denn das ist im wahrsten Sinne des Wortes brandgefährlich. Ihr riskiert Überspannungen, Kurzschlüsse und mehr. Umso verlockender ist das Angebot von Anker. Hier bekommt ihr Qualität extrem günstig.

Es braucht kein Original-Ladegerät

Viele Besitzer von iPhones und Android-Handys glauben, dass sie ihre Smartphones nur mit den originalen Herstellerladegeräten aufladen können. "Sonst geht das Smartphone kaputt!" – wird bisweilen von so manch Uninformierten behauptet.

Das stimmt nicht. Ihr könnt euer iPhone oder Android-Handy genauso schnell und sicher mit dem Netzteil eines Drittanbieters wie Anker aufladen. Achtet aber auf die maximale Leistung. Besitzt ihr ein Smartphone, dass theoretisch mit bis zu 40 W lädt, dann wird es vom 20-W-Netzteil ausgebremst. Informiert euch vorab, wie hoch die maximale Leistung sein muss.

Zu viel Watt ist übrigens nicht schlimm. Im Anker-Ladegerät ist ein Chip verbaut, der sicherstellt, dass immer nur so viel Ladeleistung abgegeben wird, wie das jeweilige Smartphone verträgt.

