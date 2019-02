Honor plant ebenfalls faltbares Smartphone

Folgt Honor dem derzeitigen Trend und bringt ein faltbares Smartphone? Offenbar ist das der Fall, denn diesen Plan hat der Firmenchef höchstpersönlich auf dem Mobile World Congress (MWC) 2019 verraten. Allerdings scheint es demnach noch etwas zu dauern, bis ihr ein solches Gerät in euren Händen halten könnt.

"Ja, natürlich" – so lautete gegenüber CNET die Antwort von Honor-Firmenchef George Zhao auf die Frage, ob auch sein Unternehmen ein faltbares Smartphone herstellen würde. Aktuell sehe er die Verkaufspreise solcher Geräte als Problem, da sich Honor in erster Linie an eine jüngere Zielgruppe richte. Allerdings gehe er davon aus, dass steigende Produktionszahlen für niedrigere Preise sorgen werden. Nach seiner Einschätzung könnte 2020 ein realistischer Zeitpunkt für Honors erstes Falt-Smartphone sein.

5G zuerst an der Reihe

Ein faltbares Smartphone von Honor scheint aber auch aus einem anderen Grund sehr wahrscheinlich: Bei der Entwicklung könnte das Unternehmen das Know-How seines Mutterkonzerns nutzen. Huawei hat sein Mate X auf dem MWC 2019 bereits offiziell vorgestellt. Das Smartphone mit faltbarem Display ist Huaweis Antwort auf das wenige Tage zuvor präsentierte Samsung Galaxy Fold.

Vor einem faltbaren Honor-Smartphone steht laut George Zhao jedoch das Thema 5G auf der Tagesordnung. Dem Firmenchef zufolge werde sein Unternehmen noch in diesem Jahr ein Produkt präsentieren, das den neuen Mobilfunkstandard unterstützt. Ende 2019 könnte es dann schon im Handel erscheinen. Ob Honor die Technik dann in einem komplett neu entwickelten Smartphone einsetzen wird oder vielleicht ein 5G-Upgrade des leistungsstarken Honor View 20 in Erwägung zieht, bleibt abzuwarten.