HTC liefert U12 Life angeblich noch mit Android Oreo aus

Bisher gingen wir davon aus, dass das HTC U12 Life zum Ende des Jahres und dann bereits mit einer unveränderten Version von Android Pie erscheint. Nun gibt es jedoch Hinweise, laut denen HTC einen ganz anderen Plan verfolgen könnte.

Wie der Leak-Spezialist LlabTooFeR via Twitter berichtet, soll das mutmaßliche HTC U12 Life nämlich noch mit Android 8.1 Oreo auf den Markt kommen – und das könnte für einen früheren Release sprechen. HTC hätte dann nämlich nicht auf die Veröffentlichung von Android Pie warten müssen und bereits Vorbereitungen für den baldigen Verkaufsstart treffen können. Dem Leak zufolge soll es aber noch eine weitere Überraschung geben.

HTC lässt nun montieren

LlabTooFeR fügt nämlich hinzu, dass das HTC U12 Life angeblich auch nicht von HTC gefertigt wird. Stattdessen soll der Hersteller die Produktion des Smartphones an einen Auftragsfertiger abgegeben haben – ähnlich wie Apple beispielsweise das iPhone von Foxconn und anderen Partnern montieren lässt. Die Nachricht passt zu einem Bericht von Anfang Juli, laut dem HTC 1500 Stellen in seiner Fertigungsanlage in Taiwan streichen wollte.

Das HTC U12 Life soll ein im Vergleich zum U12 Plus günstiges Phablet mit 6-Zoll-Bildschirm, Snapdragon-636-Chipsatz, 4 GB RAM und 64 GB internem Speicher werden. Neben einem 3600-mAh-Akku werden zudem eine 13-MP-Frontkamera und eine vertikal angeordnete Dualkamera mit 16 und 5 Megapixeln erwartet. Wie viel das Mittelklasse-Smartphone kosten wird, ist unklar. Angesichts der neuesten Informationen ist eine Veröffentlichung im September oder Oktober denkbar.