HTC U12 Plus und U11 (Plus): Android Pie kommt bald

Seit der Google I/O 2019 steht Android Pie für diverse Smartphones als Beta-Version bereit. Unterdessen warten Besitzer von HTC U12 Plus und U11 (Plus) weiterhin auf Android Pie. Der Hersteller hatte den Rollout für das zweite Quartal 2019 angekündigt.

Bislang ist es jedoch noch nicht dazu gekommen. In dem Tweet am Ende dieses Artikels kündigt HTC nun einen baldigen Release an. Demnach erhält das HTC U11 Android Pie als Erstes, und zwar ab Ende Mai 2019. Die Plus-Version werde der Hersteller einen Monat später bedienen, also Ende Juni. Für das HTC U12 Plus rolle Android Pie ab Mitte Juni aus.

HTC U12 Plus: Android Pie ist überfällig

Sollte es tatsächlich so kommen, würde das Unternehmen sein Versprechen gerade noch so einhalten. Die Angaben sind zwar vage, aber immerhin sind nun die Zeiträume bekannt, in denen Android Pie für das HTC 12 Plus und das HTC U11 (Plus) ausrollen soll. Nichtsdestotrotz ist der Hersteller überaus spät dran. Nahezu alle großen Hersteller haben Android Pie zumindest für ihre Flaggschiffe bereits veröffentlicht.

Wenn ihr ein anderes Gerät des Herstellers besitzt, solltet ihr euch nicht allzu große Hoffnungen auf Android Pie machen. Es scheint zumindest aktuell so, als würden nur HTC U12 Plus und HTC U11 (Plus) die aktuelle Version von Googles mobilem Betriebssystem erhalten. Bleibt zu hoffen, dass HTC den Nachfolger Android Q früher verteilt. Dessen stabile Version dürfte im Herbst 2019 erscheinen. Zunächst für Googles Pixel-Smartphones, dann nach und nach für Smartphones der diversen Dritthersteller.