Huawei kontert die Gerüchte über einen Rückzug aus Deutschland mit einem Paukenschlag: In Berlin eröffnet der erste deutsche Flagship-Store des chinesischen Unternehmens, der mehr als nur Shopping bietet.

Trotz des Google-Lizenzentzug schreitet Huaweis Expansionskurs hierzulande stetig voran. Zwar kamen in letzter Zeit Gerüchte auf, wonach das chinesische Unternehmen einen Rückzug aus Deutschland erwägt, doch die jüngste Pressemitteilung von Huawei spricht eine andere Sprache: Der Smartphone-Anbieter eröffnet in Berlin den ersten deutschen Huawei-Flagship-Store.

Huawei-Flagship-Store auf dem Berliner Kurfürstendamm

Huawei ist seit rund 20 Jahren offiziell in Deutschland vertreten – und passend zum Jubiläum zeigen die Chinesen mit dem neuen Flagship-Store mitten in Berlin, wie wichtig Ihnen der deutsche Markt nach wie vor ist. Das Ladengeschäft steht inmitten vieler weiterer Stores und Boutiquen des bekannten Kurfürstendamms. Die exakte Adresse lautet: Kurfürstendamm 11, 10719 Berlin.

Wegen der Corona-Pandemie und der damit einhergehenden Einschränkungen für den Einzelhandel nutzt das Unternehmen die „Click and Meet“-Methode. Kunden müssen zunächst online einen Shopping-Termin vereinbaren – danach können sie zur festgelegten Uhrzeit den Store besuchen und die ausgestellten Produkte des chinesischen Anbieters ausprobieren. Die Öffnungszeiten sind täglich von 10 bis 20 Uhr (montags bis samstags).

Die Inneinrichtung des Huawei Flagship Stores erinnert an einen gewissen anderen Smartphone-Hersteller (© 2021 Huawei )

Alle Huawei-Produkte auf 450 Quadratmetern

Huawei hat die 450-Quadratmeter-Einkaufsfläche im Bauhaus-Stil in fünf Themenwelten eingeteilt: Smart Office, Fitness und Gesundheit, Entertainment, Smart Home und einfaches Reisen. Kunden sollen so die gewünschten Produkte schnell finden – darunter die Smartphones der Mate-40-Reihe, die kabellosen Kopfhörer FreeBuds Studio und das MateBook X Pro. Zum Start des Flagship-Stores hat das Unternehmen im Rahmen der „MATE MY DAY“-Aktionswochen diverse Rabatte vor Ort zu bieten – darunter das Huawei Display 23.8’’ für nur 129 Euro.

Zusätzlich zum Einkauf können Kunden diverse Service-Dienstleistungen in Anspruch nehmen. Mitarbeiter des Kundensupports beantworten Fragen und leiten bei Bedarf Reparaturen ein, die je nach Zeitaufwand noch am gleichen Tag durchgeführt werden. Hinzu kommt die Möglichkeit, Huawei-Produkte im Online Store zu bestellen und zeitnah im Berliner Ladengeschäft abzuholen. Umgekehrt lassen sich die Artikel des Berliner Stores nach Hause liefern – in Berlin und Umgebung sogar noch am selben Tag.

Huawei setzt unvermindert auf Standort Deutschland

"Die Eröffnung des ersten Huawei Flagship Stores in Deutschland ist ein weiterer Meilenstein für Huawei", so William Tian von der Huawei Consumer Business Group. "Deutschland ist einer der wichtigsten Standorte für uns. Die Menschen hier sind loyal und besonders neugierig auf technologische Innovationen."

Da Huawei nach wie vor gute Geräte mit hervorragenden Kameras anbietet, wäre ein Verbleib der Chinesischen auf dem deutschen Markt zu begrüßen. Die Attraktivität der Smartphones hängt jedoch maßgeblich davon ab, ob Google Huawei eines Tages wieder die Lizenz für hauseigene Dienste wie den Play Store erteilt.

