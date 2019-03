Huawei Y6 2019: Einsteiger-Smartphone ab sofort in Deutschland erhältlich

Huawei hat ein neues Smartphone "für die junge Generation" vorgestellt. Diese Zielgruppe soll das Huawei Y6 2019 unter anderem durch "ein cooles Design" überzeugen. Außerdem eigne sich das Gerät "für schicke Selbstporträts" und Low-Light-Fotografie.

Das Huawei Y6 2019 könnt ihr ab sofort für 149 Euro in "Amber Brown", "Sapphire Blue" oder "Midnight Black" kaufen. Wie der Preis bereits andeutet, handelt es sich um ein Einsteiger-Gerät. Als Antrieb dient ihm dementsprechend der MediaTek-Chipsatz MT6761, der ebenfalls der Einsteiger-Kategorie zuzuordnen ist. Ihm zur Seite stehen 2 GB RAM. An internem Speicher bringt das Gerät 32 GB mit, die sich via microSD-Karte um bis zu 512 GB erweitern lassen. Vorinstalliertes Betriebssystem ist Android 9.0 Pie mit der Benutzeroberfläche EMUI 9.0.

Großes Display mit kleiner Notch

Inhalte stellt das Huawei Y6 2019 über ein Dewdrop-Display dar, das 6,09 Zoll in der Diagonale misst und mit 1560 x 720 Pixeln auflöst. Die Bezeichnung des LC-Bildschirms ist auf die kleine Aussparung für die Frontkamera zurückzuführen, die in ihrer Form einem Tau-Tropfen ähnelt. Das Objektiv löst mit 8 MP auf und ist in erster Linie für Selfies vorgesehen. Es kommt aber auch für die Gesichtserkennung zum Einsatz, über die ihr das Smartphone entsperren könnt.

Alternativ verwendet ihr dafür den Fingerabdrucksensor auf der Rückseite. Dort findet ihr auch die 13-MP-Hauptkamera des Huawei Y6 2019. Was genau sie "intelligent" macht, geht aus der Pressemitteilung nicht hervor. Vermutlich greift euch eine künstliche Intelligenz beim Fotografieren unter die Arme.

Außerdem weist der Hersteller auf eine Splitscreen-Funktion hin, die euch zwei Apps parallel anzeigen lässt. Dadurch könnt ihr etwa eine Nachricht schreiben, während ein Video läuft. Über diese und weitere Funktionen verfügt zudem auch ein anderes Smartphone des Herstellers: Wer bereit ist, etwas mehr Geld auszugeben, kann sich auch das Huawei P Smart (2019) anschauen, das sich ebenfalls an junge Nutzer richtet.