iOS 14.4 ist da: Darum solltet ihr das iPhone-Update schnell installieren

Apple stellt iOS 14.4 ab sofort zum Download bereit. Das iPhone-Update schließt unter anderem besorgniserregende Sicherheitslücken. Zum Paket zählen auch einige Bugfixes und neue Features.

Das nächste iPhone-Update ist verfügbar. Gerade mal etwas über einen Monat nach der Veröffentlichung von iOS 14.3 spendiert uns Apple iOS 14.4. Die neue Version hält diesmal weniger Features bereit, schließt dafür aber insgesamt drei gefährliche Sicherheitslücken im Kernel und der Browser-Engine WebKit. In den Release Notes schreibt Apple, dass Hacker diese ausnutzen konnten, um sich unberechtigt Zugang zu fremden iPhones oder iPads zu verschaffen. Die Installation des iPhone-Updates ist deshalb dringend empfohlen.

Diese Neuerungen erwarten euch in iOS 14.4

Dank iOS 14.4 ist die Kamera des iPhones nun in der Lage kleinere QR-Codes auszulesen. Außerdem gibt es eine neue Option zur genaueren Benennung von Bluetooth-Geräten. Apple hat auch seine Erkennung von fremden Bauteilen erweitert. Das iPhone 12 warnt, sollten etwa nach einer Reparatur nicht lizensierten Kameras verbaut sein. Zuletzt gibt Apple eine Verbesserung der Handoff-Funktion an. Geräte mit dem Apple-U1-Chip sind dadurch räumlich ortbar.

Natürlich gibt es in iOS 14.4 auch wieder einige Bugfixes. So hat Apple zum Beispiel die Störelemente in HDR-Fotos beseitigt und das Profitness-Widget wieder zum Laufen gebracht. Außerdem verursacht die Software-Tastatur keine Verzögerungen mehr.

iOS 14.4 für diese iPhone steht das Update bereit

Apple stellte iOS 14 bereits im September 2020 vor. Das Update brachte Features zum Organisieren wie die App Library oder die Widgets auf euer iPhone. Auch ein Bild-in-Bild-Modus und einen Übersetzer ergänzte Apple zu seinem Betriebssystem. Zuletzt hatte iOS 14.3 einige interessante Features an Bord.

iOS 14.4 steht für alle Modelle bereit, die auch schon die Basisversion iOS 14 herunterladen konnten. Das sind folgende Geräte: