iOS 15.3: iPhone-Update macht Safari wieder sicher

Ein iOS-Update bringt oft neue Funktionen und Verbesserungen mit sich. iOS 15.3 ist in dieser Hinsicht allerdings etwas mager. Stattdessen behebt Apple mit dieser Version ein paar Fehler. Darunter eine kritische Sicherheitslücke von Safari, die für Schlagzeilen sorgte.

iOS 15.2 ist zwar noch gar nicht so alt, aber mit Version 15.3 legt Apple nun schon nach. Das Update ist ab sofort für alle kompatiblen Geräte verfügbar, einen großen Unterschied zur vorherigen Version werdet ihr aber kaum erkennen. Trotzdem ist es eine gute Idee, das Update zu installieren. Denn Apple schließt damit eine wichtige Sicherheitslücke und behebt einige weitere kleine Fehler.

Apple entfernt Safari-Bug

Grund für die schnelle Veröffentlichung von iOS 15.3 ist vermutlich ein Bug, der die Internet-Nutzung betrifft. Durch einen Fehler in der Browser-Engine "WebKit" war es möglich, sensible Daten bei der Internetnutzung mit dem Browser auszulesen. Webseiten konnten dadurch theoretisch euren Browserverlauf oder sogar die ID eines eingeloggten Google-Kontos einsehen. In einigen Fällen ist dadurch ein direkter Rückschluss auf euch als Person möglich.

Das Update lässt sich wie üblich in den Einstellungen herunterladen und installieren. Dafür geht ihr auf "Allgemein" und wählt dort "Softwareupdate herunterladen". Die Größe des Updates richtet sich dabei nach eurem Gerät. Da es sich um einen Sicherheitspatch handelt, ist die Installation dringend empfohlen.

Update-Rundumschlag

Das Update betrifft aber nicht nur iPhone-Nutzer. Neben iOS 15.3 hat Apple auch iPadOS 15.3, HomePod 15.3, tvOS 15.3, watchOS 8.4 und macOS 12.2 veröffentlicht. Dabei handelt es sich durch die Bank weg um Fehlerbehebungen und Sicherheitsupdates. Dazu kommt eine allgemeine Verbesserung der Leistung in tvOS. Spezifisch wird Apple bei watchOS 8.4, hier soll ein Fehler mit einigen Ladegeräten behoben sein.