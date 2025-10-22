Plötzlich wirkt jede WhatsApp-Nachricht wie ein Rechtschreib-Minenfeld? Wer seit dem Update auf iOS 26 das Gefühl hat, ständig Tippfehler zu machen, ist damit offenbar nicht allein. Denn während einige Nutzer ihre Daumen verdächtigen, bringt ein virales Video nun eine ganz andere Erklärung ins Spiel: Die iOS-Tastatur selbst könnte schuld sein.

Eine Nutzerin schildert in einem Online-Beitrag, wie sich ihre Tippfähigkeiten seit dem Update auf iOS 26 drastisch verschlechtert haben. Erst schob sie es auf das Alter ihres iPhones – ein drei Jahre altes iPhone 14 Pro Max – oder auf ihre eigenen Finger. Doch dann kam die Erleuchtung im Gruppenchat, als ein Freund ähnliche Probleme mit der Autokorrektur schilderte. Richtig ins Rollen kam das Ganze aber erst durch ein Video, das inzwischen viral gegangen ist:

If you're making more typos in iOS lately, you're not going crazy - it's a bug in iOS that causes the keyboard to randomly insert the wrong letter instead of what you typed. pic.twitter.com/FqZOFvR4TV — Michi (@NekoMichiUBC) October 19, 2025

Darin soll in Zeitlupe zu sehen sein, wie die iPhone-Tastatur unter iOS 26 andere Buchstaben einfügt als eigentlich gedrückt wurden. Für viele ist das ein willkommener Beweis, dass nicht sie selbst das Problem sind – sondern ein Softwarefehler.

Autokorrektur oder Tastatur? Hauptsache nervig

Die Ursache ist bisher nicht eindeutig geklärt. Während einige Nutzer auf Reddit berichten, dass sie deutlich mehr Tippfehler machen als zuvor, gibt es auch vereinzelt Stimmen, die von einer verbesserten Tastatur sprechen.

Der Tenor in den Kommentaren ist jedoch klar: Viele berichten von fehlenden Buchstaben, seltsamen Autokorrekturen und einer haptischen Rückmeldung, obwohl der Buchstabe gar nicht erscheint. Besonders ärgerlich: Die Fehler treten auch bei normalem Tippen auf, ohne dass man extra schnell unterwegs ist.

Einige vermuten, dass nicht die Tastatur selbst, sondern eine Änderung an der Autokorrektur verantwortlich sein könnte. Ob Bug oder Designentscheidung – derzeit bleibt nur zu hoffen, dass Apple das Ganze bald aufklärt oder mit einem Update nachbessert.

Bis dahin bleibt euch wohl nichts anderes übrig, als euch mit fehlerhaften Nachrichten und Erklärungen im Chat zu arrangieren – oder wieder vermehrt auf Sprachnachrichten zu setzen.

Baldiges Update als Hoffnungsschimmer?

Noch hat sich Apple nicht zu den Problemen geäußert, aber je mehr Nutzer ihre Erfahrungen teilen, desto größer wird der Druck. In der Vergangenheit hat der Konzern bei ähnlichen Problemen zügig reagiert – allerdings nur, wenn sie auch ausreichend mediale Aufmerksamkeit bekommen haben.

Ob iOS 26 wirklich einen Bug in der Tastatur hat, bleibt also vorerst offen. In jedem Fall seid ihr mit euren Tipp-Problemen offenbar nicht allein – und vielleicht bringt das nächste Update ja wieder mehr Tipp-Sicherheit aufs iPhone.

Wie findet ihr das? Stimmt ab! gefällt mir gefällt mir nicht