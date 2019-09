iPhone 11 Pro Max: Der ideale Begleiter für Konzert-Fotos?

Die Kamera des iPhone 11 Pro Max ist eines der großen Highlights. Dieses bietet – genauso wie das iPhone 11 und das iPhone 11 Pro – einen neuen Nachtmodus. Das Feature kam nun auf einem Konzert eindrucksvoll zum Einsatz.

Ryan Russell ist Musik-Fotograf und besuchte zuletzt ein Konzert von Elton John. Im Gepäck hatte er ein iPhone 11 Pro Max und knipste während des Events einige Fotos. Eines teilte er auf Instagram und dieses stellt unter Beweis, wie brillant der Nachtmodus von Apple ist. Ihr seht seinen Beitrag weiter unten in diesem Artikel.

Konzerte: Herausforderung selbst für Profis

Konzerte zu fotografieren ist gar nicht so einfach. In den Arenen ist es – abgesehen von der Bühne – relativ dunkel. Die Lichtgestaltung mit den vielen Spezialeffekten macht es nicht einfacher. Die Gegebenheiten stellen mitunter selbst Profi-Fotografen mit Spiegelreflexkameras vor eine Herausforderung. Ihr benötigt daher ein Gerät, dass mit den schwierigen Lichtverhältnissen zurecht kommt und zeitgleich einen schnellen und zuverlässigen Autofokus hat.

Das iPhone 11 Pro Max scheint dies zu bieten, wie der qualitativ hochwertige Schnappschuss von Ryan Russell belegt. Er hat nicht nur den legendären Musiker am Klavier festgehalten, sondern auch das in ein Meer aus Farbe und Konfetti eingetauchte Publikum eingefangen. Der Fotograf zeigte zwar kein Beispiel, aber er fügte in seinem Kommentar noch an, dass das Smartphone auch für Videos bei schwierigen Lichtverhältnissen gut geeignet sei.

Erklimmt das iPhone 11 Pro Max den Thron?

Nachdem uns das Beispielfoto von Apple auf der September-Keynote nicht so richtig überzeugen konnte, tun es die ersten Praxiserfahrungen umso mehr. Vor Russell hatte das Model Coco Rocha den Nachtmodus des iPhone 11 Pro Max bereits sehr gut in Szene gesetzt. Sie zog zudem einen Vergleich zwischen dem High-End-Gerät und dessen Vorgänger.

Bei diesen Aufnahmen drängt sich das iPhone 11 Pro Max weiter als heißer Kandidat auf, um das Huawei Mate 30 Pro gleich wieder von dessem Kamera-Thron zu verdrängen. Diesen hat das China-Smartphone bei den Experten von DxOMark gerade erst erklommen. Über ein besonderes Kamera-Feature verfügt die aktuelle iPhone-Generation zudem noch gar nicht. Deep Fusion reicht der Hersteller wohl erst mit einem Update nach.