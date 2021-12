iPhone 13: Apple-Handys endlich gut verfügbar

Die aktuellen Apple-Smartphones sind beliebt: Seit dem Verkaufsstart des iPhone 13 im September 2021 hat Apple mit Lieferschwierigkeiten zu kämpfen. Das scheint sich nun vorerst weltweit gebessert zu haben.

Die globale Chip-Krise bleibt nervig und bestehen. Auch Apple hat damit zu kämpfen. So konnte man seine Kunden nur nach und nach mit den neuen iPhone-13-Modellen versorgen. Die Liefergeschwindigkeiten waren teilweise auf mehrere Wochen datiert. Laut AppleInsider hat sich die Lage derweil weltweit beruhigt. Das habe demnach ein Analyst von JP Morgan in einer Investoren-Mitteilung festgestellt. Daraus lassen sich auch weitere spannende Infos ziehen.

iPhone 13: Pro-Modelle wohl besonders beliebt

Im Details habe sich der besagte Analyst die Verfügbarkeiten in der 15. Woche nach Verkaufsstart angeschaut. Dort ist zu sehen, dass die aktuellen Lieferzeiten für alle iPhone-13-Modelle weltweit nur mit wenigen Tagen angegeben sind. In Anbetracht der bis Dato schwierigen Liefersituation sind das natürlich gute Nachrichten für alle, die sich zeitnah ein aktuelles iPhone (hier mit Vertrag) kaufen möchten.

In den US-amerikanischen Heimatmarkt verkauft Apple besonders viele Smartphones. Dort habe sich die Lieferzeit bei den Pro-Modellen auf 1 bis 2 Tage eingependelt, während sich das iPhone 13 und iPhone 13 mini (hier mit Vertrag) noch am selben Tag erstehen lasse. In China zeichne sich ein ähnliches Bild: Auch dort seien nur die Pro-Modelle mit einigen Tagen Verzögerung versehen.

Daraus lasse sich ableiten, dass sich Angebot und Nachfrage nun auf einem für alle angenehmen Niveau befinde und sich vor allem die Pro-Modelle an großer Beliebtheit erfreuen dürfen. Das können wir nur zu gut verstehen: In unserem iPhone-13-Test stellen wir bereits fest, dass sich Apple in diesem Jahr besonders auf die Pro-Modelle konzentriert zu haben scheint.

Der optimale Lagerbestand soll laut Analyse übrigens im ersten Quartal 2022 erreicht werden. Bis dahin könnten demnach also immer wieder Lieferschwierigkeiten auftreten. So lange es sich dabei um ein paar Tage handelt, finden wir das allerdings nicht weiter dramatisch.