iPhone 14 vorbestellbar: Alle Infos zum Start von Plus, Pro und Pro Max

Ab sofort könnt ihr das iPhone 14 sowie die weiteren Modelle der neuen Apple-Generation vorbestellen. Wir haben euch zusammengefasst, welche Kosten auf euch zukommen, welche Auswahl es gibt und wo ihr zugreifen könnt.

Inhaltsverzeichnis

Nachdem Apple endlich die neuen iPhones enthüllt hat, warten Fans gespannt auf das nächste Highlight: die Vorbestellphase. Diese ist nun offiziell gestartet – natürlich auch im CURVED-Shop. Habt ihr ein iPhone 14 oder iPhone 14 Pro vorbestellt, landen die Geräte ab dem 16. September 2022 in euren Händen. Wer sichergehen will, eines der neuen Smartphones zu bekommen, sollte sich beeilen: Zum Start könnte es eine hohe Nachfrage geben.

iPhone 14 vorbestellen: Die Varianten des Standardmodells

Das iPhone 14 könnt ihr in fünf verschiedenen Farben und drei unterschiedlichen Speicherkonfigurationen bestellen. Zur Wahl stehen Mitternacht (Schwarz), Violett, Polarstern (Weiß), (PRODUCT)RED (Rot) und Blau. Bei der Speicherkapazität wählt ihr zwischen:

128 GB: 999 Euro

256 GB: 1129 Euro

512 GB: 1389 Euro

In Sachen Technik erwartet euch weitestgehend ein iPhone 13 im neuen Gewand. Lediglich die Hauptkamera wurde mit einer größeren Blende (f/1,5) ausgestattet, wodurch etwas bessere Bilder bei schwierigen Lichtverhältnissen entstehen sollen. Im iPhone 14 stecken zudem Sensoren, die einen Unfall erkennen sollen. Dadurch alarmiert das Smartphone automatisch den Notruf und Notfallkontakte.

iPhone 14 Plus: Das größere Standardmodell

Auch das iPhone 14 Plus kann in den Farben Mitternacht (Schwarz), Violett, Polarstern (Weiß), (PRODUCT)RED (Rot) und Blau bestellt werden. Im Gegensatz zum iPhone 14 bekommt ihr hier ein größeres Display mit 6,7 Zoll. Abgesehen davon findet ihr alles vor, was auch im Standard-iPhone-14 steckt. Bei den verschiedenen Speicherkonfigurationen müsst ihr entsprechend tiefer in die Tasche greifen:

128 GB: 1149 Euro

256 GB: 1279 Euro

512 GB: 1539 Euro

iPhone 14 Pro: Neuerungen im kleineren Format

Die größeren Neuerungen beginnen beim iPhone 14 Pro. Zunächst gibt es hier mit Space Schwarz, Silber, Gold und Dunkellila einige "luxuriöse" Farben zur Auswahl. Zudem bietet das Smartphone eine variable Bildwiederholrate, die neue "Dynamic Island" auf dem 6,1-Zoll-Display sowie eine neue 48-MP-Hauptkamera. So viel bezahlt ihr für die verschiedenen Speicherkonfigurationen:

128 GB: 1299 Euro

256 GB: 1429 Euro

512 GB: 1689 Euro

1 TB: 1949 Euro

iPhone 14 Pro Max: Das große Apple-Flaggschiff

Wer neben den Pro-Features auch noch ein größeres Display will, sollte zum iPhone 14 Pro Max greifen. Das Flaggschiff bietet einen Bildschirm mit 6,7 Zoll. Im Inneren arbeitet der neue Bionic A16 Prozessor (wie auch beim iPhone 14 Pro). Und auch sonst unterscheiden sich die beiden Pro-Modelle nur in Sachen Größe und Preis:

128 GB: 1449 Euro

256 GB: 1579 Euro

512 GB: 1839 Euro

1 TB: 2099 Euro

