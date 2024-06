iPhone 15 Pro Max und Apple Watch Ultra 2: Das ultimative Bundle bei o2

Die neueste Technik von Apple im Deal-Paket: Das iPhone 15 Pro Max und die Apple Watch Ultra 2. o2 bietet euch die Chance, beide Geräte im Bundle zu einem unschlagbaren Preis zu ergattern.

Das Spar-Angebot von o2

Bei o2 bekommt ihr das iPhone 15 Pro Max und die Apple Watch Ultra 2 im Tarif "Mobile M Boost". Dieser Tarif bietet euch 50 GB Datenvolumen, das jährlich um 5 GB ansteigt. Für monatlich 74,99 Euro erhaltet ihr nicht nur eine Allnet- und SMS-Flat in alle deutschen Netze, sondern auch Roaming inklusive. Die einmaligen Kosten für beide Geräte belaufen sich auf lediglich 1 Euro, zuzüglich Versandkosten von 4,99 Euro.

Insgesamt zahlt ihr für die Hardware im Bundle 1.584 Euro, während Apples unverbindliche Preisempfehlung für beide Geräte bei 2.348 Euro liegt. Das bedeutet eine Ersparnis von satten 764 Euro!

Direkt zu o2: Hier gibt's das Bundle-Angebot

Was macht das iPhone 15 Pro Max so besonders?

Das iPhone 15 Pro Max bringt alles mit, was ihr von einem modernen Smartphone erwartet. Mit einem 6,7-Zoll Super Retina XDR Display erstrahlen eure Inhalte in lebendigen Farben und beeindruckender Schärfe. Die fortschrittliche Pro-Kamera ermöglicht euch, Fotos und Videos mit hohem Detailgrad zu erstellen. Der neue Chip A17 Pro garantiert, dass das iPhone 15 Pro Max in puncto Leistung und Effizienz keine Wünsche offenlässt. Egal ob Gaming, Fotografie oder Multitasking – dieses Smartphone meistert jede Herausforderung spielend.

Abenteuerlustig und fit: Die Apple Watch Ultra 2

Die Apple Watch Ultra 2 ist nicht nur eine Uhr, sondern ein echtes Multitalent. Speziell für Extremsport und Abenteuer entwickelt, bietet sie ein großes, helles Display, das auch bei schwierigen Lichtverhältnissen gut ablesbar ist. Mit ihrer verlängerten Batterielaufzeit und den verbesserten Gesundheits- und Fitnessfunktionen ist sie der ideale Begleiter für jede Situation. Egal ob ihr die höchsten Gipfel erklimmt oder einfach nur eure Fitness verbessern wollt – die Apple Watch Ultra 2 steht euch zur Seite.

Warum ihr euch das Bundle nicht entgehen lassen solltet

Mit dem Bundle von o2 investiert ihr nicht nur in fortschrittliche Technologie, sondern spart auch bares Geld. Die Kombination aus iPhone 15 Pro Max und Apple Watch Ultra 2 bietet euch eine nahtlose und beeindruckende Nutzererfahrung. Beide Geräte sind perfekt aufeinander abgestimmt und sorgen dafür, dass ihr immer vernetzt seid und eure Ziele erreichen könnt.

Mit diesem Bundle seid ihr bestens für die Zukunft gerüstet. Bleibt immer vernetzt, stets informiert und genießt die Vorteile modernster Technologie – mit dem iPhone 15 Pro Max und der Apple Watch Ultra 2 von o2.