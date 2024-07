Bestpreis-Deal: So schenkt euch o2 ein iPhone 15 Pro zum Tarif

Auf diesen Deal habt ihr gewartet: Für kurze Zeit haut o2 das geniale iPhone 15 Pro zum absoluten Knaller-Preis raus: Denn effektiv zahlt ihr NULL Euro. Für diesen unglaublichen Deal müsst ihr nur eine Bedingung erfüllen (Einschicken des Altgeräts), was wir weiter unten erläutern. Klar ist so oder so: Solltet ihr mit dem Kauf des Top-Smartphones gewartet haben, bis ein unschlagbares Angebot über den Weg läuft, ist jetzt eure Zeit gekommen.

Der Deal "iPhone 15 Pro on us" im Überblick: iPhone 15 Pro mit 128 GB Speicher & o2 Mobile L Boost

mit 128 GB Speicher & o2 Mobile L Boost Anzahlung: 181 Euro (entfällt bei Verkauf eines passenden Altgeräts)

181 Euro (entfällt bei Verkauf eines passenden Altgeräts) 140+ GB Datenvolumen: Fast so gut wie unlimitierte Daten

Fast so gut wie unlimitierte Daten Tarif mit mehreren Geräten nutzbar (z.B. Apple Watch oder iPad)

(z.B. Apple Watch oder iPad) Laufzeit: 36 Monate

36 Monate Monatsrate: 44,99 Euro (entspricht SIM-Only-Preis des Tarifs)

Wie ihr das iPhone 15 Pro geschenkt bekommt

In der Deal-Übersicht seht ihr: Normalerweise würdet ihr einmalig 181 Euro für das iPhone 15 Pro zahlen. Aber: Es gibt einen Grund dafür, dass o2 von "iPhone 15 Pro auf uns" spricht. Das ist nämlich dann der Fall, wenn ihr euer Altgerät bei o2 eintauscht (ist direkt bei Abschluss des Angebots möglich). Ist euer altes Handy mindestens 181 Euro wert, erhaltet ihr das starke 15 Pro für einen Effektivpreis von Null Euro.

Heißt: Ihr zahlt über die Laufzeit lediglich die Kosten für den Tarif. Den gibt's – ob mit oder ohne iPhone-Bundle – für 44,99 Euro (selbst das ist gerade ein Angebotspreis. Normalerweise zahlt ihr hier 47,99 Euro). Hier gibt's das iPhone 15 Pro tatsächlich kostenlos obendrauf. Oder eben für 181 Euro, wenn ihr euch gegen das Einschicken eures alten Smartphones entscheidet oder dessen Wert geringer ist.

Warum der Deal ein echter Hammer ist

Selbst wenn ihr euer Altgerät nicht eintauscht, ist der Deal ein Knaller. Denn ihr zahlt dann nur 181 Euro für ein Smartphone, das fast 1000 Euro mehr wert ist.

Der monatliche Preis von 44,99 Euro ist im Vergleich so ziemlich unschlagbar. Bis dato musstet ihr bei o2 mehr als 50 Euro monatlich berappen, um ein iPhone 15 Pro mit Tarif zu erhalten – und das in Kombination mit Tarifen, die nicht einmal halb so viel Datenvolumen mitbringen wie der in diesem Deal.

Allerdings ist der Deal-Hammer nur für kurze Zeit gültig. Ihr solltet also nicht zu lange warten.

-> Jetzt zuschlagen: Hier geht's direkt zum Angebot bei o2

Wieso sich das iPhone 15 Pro lohnt

Das iPhone 15 Pro besitzt einen neuen Action-Button und die Dynamic Island. Das iPhone 15 Pro hat ein Gehäuse aus Titan. Das iPhone 15 Pro in allen Farben

Das iPhone 15 Pro ist in so vielen Punkten besser als sein Vorgänger (iPhone 14 Pro). Hier die wichtigsten Verbesserungen, die das Gerät zu einem der besten Handys 2024 macht:

Kamera: Ihr erhaltet eine äußerst gute Kamera, die sogar mit digitalem Zoom noch gute Fotos schießt. Das macht euch extrem flexibel und sorgt für beeindruckende Bilder. Auch mehr als ein halbes Jahr nach Release ist die Qualität noch beeindruckend.

Ihr erhaltet eine äußerst gute Kamera, die sogar mit digitalem Zoom noch gute Fotos schießt. Das macht euch extrem flexibel und sorgt für beeindruckende Bilder. Auch mehr als ein halbes Jahr nach Release ist die Qualität noch beeindruckend. Leistung: Das Smartphone ist rasend schnell. Insbesondere für Games hat Apple hier nachgebessert. Deshalb könnt ihr sogar ausgewählte Konsolen-Titel auf dem Handy zocken (etwa aus den Reihen "Resident Evil" und "Assassin's Creed"). Aufwendige Mobile Games laufen deutlich flüssiger als z.B. auf einem iPhone 12.

Das Smartphone ist rasend schnell. Insbesondere für Games hat Apple hier nachgebessert. Deshalb könnt ihr sogar ausgewählte Konsolen-Titel auf dem Handy zocken (etwa aus den Reihen "Resident Evil" und "Assassin's Creed"). Aufwendige Mobile Games laufen deutlich flüssiger als z.B. auf einem iPhone 12. Akku: Die Akkulaufzeit bringt euch mindestens durch den Tag, eher sind 1,5 Tage Laufzeit drin. Cool: Ladet ihr das Handy an einer MagSafe-Station im Querformat, verwandelt sich das Always-On-Display in einen Wecker.

Dazu kommen Vorteile wie die Dynamic Island (zeigt Infos aktiver Apps an), das 120-Hz-Display und der neue Action-Button (lässt sich frei mit einer Aktion belegen. Etwa Stummschalter oder Taschenlampe. Außerdem könnt ihr kleinere Geräte über den USB-C-Anschluss des des iPhones aufladen.

Mit dem iPhone 15 Pro seid ihr zudem für die Apple Intelligence vorbereitet. Die Apple-KI bringt viele nützliche Features mit, startet in Europa aber wohl erst Richtung 2025.

