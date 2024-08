Die Gerüchteküche schreit es beinahe einstimmig heraus: Am 10. September 2024 präsentiert Apple das iPhone 16. Oder vielleicht doch nicht? Ein US-Redakteur glaubt, dass die große Keynote früher als gedacht stattfinden könnte. Und hat dafür einen sehr guten Grund parat, der mit Donald Trump in Verbindung steht – und Kamala Harris.

Sollte Apple den 10. September als Datum für das iPhone-Event wählen, wäre das nicht das einzige Großereignis des Tages. Und genau deshalb tippt 9to5Mac Redakteur Filipe Espósito, dass die Keynote schon am 3. oder 4. September 2024 stattfinden würde. Kurz gesagt: Die US-Präsidentschaftskandidaten Donald Trump und Kamala Harris könnten Apple hier in die Parade fahren.

TV-Duell könnte Keynote überschatten

Im Detail: Bald sind die großen US-Präsidentschaftswahlen. Und naturgemäß stehen dafür auch TV-Duelle für die Top-Kandidaten an. Das große TV-Duell zwischen Kamala Harris und Donald Trump wurde bereits Mitte August für den 10. September angekündigt – genau der Termin, an dem auch die große Apple Keynote bislang vermutet wurde.

Entsprechend besteht die Gefahr, dass (insbesondere in den USA, der Heimat von Apple) der iPhone-16-Launch von der Berichterstattung rund um die TV-Debatte der Präsidentschaftskandidaten völlig überschattet wird. Das iPhone 16 wäre hier also eher ein Nebenprodukt statt Gesprächsthema des Abends (und nächsten Tages). Sicherlich wird das Duell zwischen Trump und Harris auch viele internationale Medien beherrschen.

Heißt: Die große Bühne, die Apple für den Launch des iPhone 16 wahrscheinlich sucht, wird es am 10. September und Folgetag nicht geben. Demnach könnte Espósito richtig liegen – und die Keynote erwartet uns an einem anderen Tag.

Kommt das iPhone 16 früher? Oder vielleicht sogar später?

Anders als der 9to5Mac-Redakteur gehen wir nicht unbedingt von einem vorgezogenen Event aus. Wir vermuten: Apple wählt den 17. September für die Enthüllung. Ein möglicher Grund: Es ist bereits bekannt, dass Apple Intelligence erst später erscheint (und in der EU vorerst gar nicht). Je früher das iPhone 16 enthüllt wird, desto länger ist demnach die Wartezeit auf ein Feature-Paket, das vermutlich im Mittelpunkt der neuen Modelle steht.

Womöglich ist auch der Marktstart des iPhone 16 längst in Stein gemeißelt. Im vergangenen Jahr fand die Keynote am 12. September statt. Am 15. September konntet ihr etwa die Pro-Modelle vorbestellen und am 22. September 2023 startete Apple die Auslieferung. Wir gehen davon aus, dass auch in diesem Jahr kurz nach der Keynote Vorbestellungen möglich sind. Hier stellt sich die Frage, ob Apple die geplanten Timings leichter nach vorne oder hinten verschieben könnte – wenn überhaupt.

Vergeht zu viel Wartezeit zwischen Präsentation und Vorbesteller-Phase, könnte das den Hype um die neuen iPhones etwas dämpfen – und das wäre nicht in Apples Interesse. Demnach sind wir gespannt, wie der iPhone-Hersteller mit der TV-Debatte im wichtigen US-Markt umgehen wird. Sollte die Keynote wirklich Anfang September stattfinden, dürften schon bald die Einladungen verschickt werden...