Das iPhone 16 Pro ist eines der besten derzeit erhältlichen Smartphones. Beim Anbieter Blau (gehört wie o2 zu Telefonica) hat das Handy jetzt eine wichtige magische Grenze unterschritten. Künftig könnt ihr euch das Top-Modell für unter 40 Euro im Monat sichern. Das ist für viele Käufer zu empfehlen. Aber nicht in jedem Fall.

Durch einen Klick auf den grünen Button gelangt ihr direkt zum Shop von Blau.

Das kompakteste Premium-Handy 2025 Apple iPhone 16 Pro Top-Kamera, handliches Display, High-End-Leistung: Das iPhone 16 Pro gehört zu den derzeit besten Handys und ist wunderschön kompakt. Jetzt mehr erfahren: iPhone 16 Pro Technische Daten inkl. günstigem Tarif (30 GB) ab 39,99 € Blau

iPhone 16 Pro bei Blau im Überblick

Netz: o2

Datenvolumen: 30 GB

Geschwindigkeit: 50 Mbit/s inkl. 5G

Extras: Allnet-Flat, SMS-Flat EU-Roaming, kein Anschlusspreis

Laufzeit: 36 Monate (optional: 24 Monate)

Einmalige Kosten: 1 Euro

Monatlich: 39,99 Euro (mit 24 Raten: 58,99 Euro)

Der neue Preis: Ihr bekommt das iPhone 16 Pro mit ordentlich Datenvolumen für nur 39,99 Euro statt 43,99 Euro. Damit spart ihr nochmals über 144 Euro bei dem Bundle.

Durch einen Klick auf den grünen Button gelangt ihr direkt in den Shop von Blau.

Das kompakteste Premium-Handy 2025 Apple iPhone 16 Pro Top-Kamera, handliches Display, High-End-Leistung: Das iPhone 16 Pro gehört zu den derzeit besten Handys und ist wunderschön kompakt. Jetzt mehr erfahren: iPhone 16 Pro Technische Daten inkl. günstigem Tarif (30 GB) ab 39,99 € Blau

Wieso der Deal empfehlenswert ist

Aus unserer Sicht sind die monatlichen Kosten durchaus verkraftbar. Das Angebot lohnt sich insbesondere dann, wenn ihr euch das Handy zu möglichst günstigen Raten finanzieren wollt und einen Handytarif mit genügend Datenvolumen benötigt. Wer den aktuellen Kaufpreis des iPhone 16 Pro aber auch auf einen Schlag bezahlen kann, sollte das als Alternative in Erwägung ziehen. Denn gewaltige Sparvorteile gibt es auch bei diesem Deal nicht (außer der attraktiven Raten).

Blicken wir zum Vergleich in den Einzelhandel: MediaMarkt bietet zwar aktuell eine Null-Prozent-Finanzierung. Die gilt beim iPhone 16 Pro aber nur bei einer Laufzeit von bis zu 18 Monaten. Bei längeren Zeiträumen gibt's einen Zinssatz von 10,9 Prozent – bei 36 Monaten Laufzeit wären das knapp 176 Euro die ihr rein an Zinsen zahlen würdet. Und das bei einer monatlichen Rate von ca. 34 Euro. Beim Blau-Angebot gibt's für nur fünf Euro monatlich extra einen Tarif mit 30 GB Datenvolumen dazu. Zum Vergleich: Der Blau Allnet M mit 25 GB kostet bei Blau derzeit einzeln 6,99 Euro im Monat.

Neben den drei Linsen besitzt das iPhone 16 Proeinen LiDAR-Sensor (Tiefensensor) (© 2024 CURVED / Robert Kägler )

Der eigentliche Effektivpreis für das iPhone 16 Pro bei Blau lässt sich aber leider nur schwer berechnen. Auf der einen Seite wird der gekoppelte Tarif Allnet L derzeit nicht solo vertrieben, uns fehlt also (eigentlich) ein belastbarer Referenzpreis. Zusätzlich hat Blau alle Tarifpreise wegen einer Sonderaktion drastisch reduziert – das gilt allerdings nur dann, wenn ihr euch die Tarife jetzt ohne Handy sichert. Die Ersparnis fällt so groß aus, dass kaum noch ein Blau-Bundle rein effektiv im "grünen Bereich" landet (also rein rechnerisch sind die Handys mit Tarif hier nicht günstiger als im Laden)

Wir können den ungefähren Effektivpreis allerdings berechnen, wenn wir den Blau Allnet M als Referenz nehmen. Der Tarif hat zwar 5 GB Datenvolumen weniger als der Allnet L aus dem iPhone-Bundle. Von seiner Leistung her ist der M aber am ehestan am L dran. So gerechnet zahlt ihr für das Handy effektiv 1193,99 Euro. Das ist höher als der derzeit übliche Ladenpreis von 1049 Euro. Dennoch liegt der Betrag unter dem, was ihr im Einzelhandel an Zinsen für eine 36-monatige Finanzierung des Handys zahlen würdet.

Fazit: Ja, die niedrigen Raten bei Blau sind attraktiv, wenn ihr euch das Handy ohnehin via Finanzierung gönnen wollt. Ihr spart aber noch mehr, wenn ihr das Handy auf einen Schlag bezahlt.

Das kompakteste Premium-Handy 2025 Apple iPhone 16 Pro Top-Kamera, handliches Display, High-End-Leistung: Das iPhone 16 Pro gehört zu den derzeit besten Handys und ist wunderschön kompakt. Jetzt mehr erfahren: iPhone 16 Pro Technische Daten inkl. günstigem Tarif (30 GB) ab 39,99 € Blau

Wie berechnet man den Effektivpreis?

Der Effektivpreis gibt an, wie viel Geld ihr effektiv für das Handy im Bundle bezahlt. Dafür werden die Gesamtkosten des Angebots zusammengezählt. Davon ziehen wir nun die Summe ab, die euch der gebündelte Handytarif über die gleiche Laufzeit kosten würde. Da die Blau-Tarif einzeln gerade extrem günstig sind, macht das beim Effektivpreis automatisch den Anteil des Smartphones an der Gesamtsumme größer.

Lohnt sich das iPhone 16 Pro?

Ein halbwegs kompaktes Gehäuse, Apple Intelligence, eine sehr gute Kamera und extrem hohe Leistung: Mit dem iPhone 16 Pro könnt ihr kaum etwas falsch machen. Es ist zukunftssicher und ist so gut ausgestattet, dass ihr auch über drei Jahre viel Freude mit dem Handy haben werdet. Gerade Einhandbediener sollten das 16 Pro dem noch größeren 16 Pro Max bevorzugen (das neben seinem noch größeren Bildschirm lediglich eine noch besser Akkulaufzeit als Vorteil mitbringt).

Auch die neue Kamerataste kann euch das Foto-Leben vereinfachen, sofern ihr euch an die Bedienung gewöhnt habt. Davon ab bringt das iPhone 16 Pro so ziemlich alle Dinge mit, die man von einem aktuellen Premium-Handy erwartet. Darunter etwa ein Always-On-Display und 120 Hz. Mehr erfahrt ihr in unserem iPhone 16 Pro Test.

Ist das o2 Netz gut oder schlecht?

Früher war der Ruf des o2-Netzes eher mittelmäßig. Seit einigen Jahren hat der Anbieter jedoch eine große Netzausbau-Offensive gestartet und sich immer weiter verbessert. Mittlerweile trennen Vodafone und o2 in Netztests nur noch wenige Punkte. Damit ist es vielerorts in Deutschland schon fast egal, welchen Anbieter ihr wählt. Speziell bei sehr ländlichen Regionen empfehlen wir euch aber, doch noch einmal alle Netze nach Möglichkeit genau zu vergleichen. Hier kann es noch eher zu Funklöchern kommen (allerdings bei allen Providern).

Das kompakteste Premium-Handy 2025 Apple iPhone 16 Pro Top-Kamera, handliches Display, High-End-Leistung: Das iPhone 16 Pro gehört zu den derzeit besten Handys und ist wunderschön kompakt. Jetzt mehr erfahren: iPhone 16 Pro Technische Daten inkl. günstigem Tarif (30 GB) ab 39,99 € Blau

Wie findet ihr das? Stimmt ab! gefällt mir gefällt mir nicht