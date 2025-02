Wenn ihr auf der Suche nach einem Deal für das iPhone 16 Pro Max seid und ins o2-Netz wollt, seid ihr womöglich schon über dieses Bundle gestolpert: Der Provider bietet das Flaggschiff im Bundle mit den AirPods Pro 2. Für die Kopfhörer zahlt ihr lediglich 1,50 Euro extra im Monat. Wir verraten, ob und wann sich der Kombi-Deal lohnt.

iPhone 16 Pro Max mit Vertrag und AirPods in der Übersicht:

Geräte: iPhone 16 Pro Max (256 GB, Titan Wüstensand), AirPods Pro 2 (USB-C)

iPhone 16 Pro Max (256 GB, Titan Wüstensand), AirPods Pro 2 (USB-C) Tarif (inkl. 5G): o2 Mobile M

o2 Mobile M Datenvolumen: 30 GB+ (jedes Jahr plus 5 GB monatliches Datenvolumen), bis zu 300 Mbit/s max. Download-Speed

30 GB+ (jedes Jahr plus 5 GB monatliches Datenvolumen), bis zu 300 Mbit/s max. Download-Speed Flatrates: Allnet-Flat (Telefonie + SMS) inkl. EU-Roaming

Allnet-Flat (Telefonie + SMS) inkl. EU-Roaming Monatliche Kosten: 64,99 Euro (36 Raten) oder 87,99 (24 Raten)

64,99 Euro (36 Raten) oder 87,99 (24 Raten) Einmalige Kosten: 5,99 Euro (36 Raten) oder 45,98 Euro (24 Raten)

5,99 Euro (36 Raten) oder 45,98 Euro (24 Raten) Mindestlaufzeit (insgesamt): 36 Monate oder 24 Monate

-> Direkt zum Deal: iPhone 16 Pro Max inkl. AirPods Pro 2 und o2 Mobile M ab 64,99 Euro

Kurzfazit: Wenn ihr euch ohnehin schon für das iPhone 16 Pro Max bei o2 entschieden habt, solltet ihr diesen Deal dem regulären iPhone-Bundle ohne AirPods Pro 2 definitiv vorziehen. Ihr spart effektiv über 150 Euro auf die Kopfhörer. Darüber hinaus gibt es eher wenige Sparmöglichkeiten. Das 16 Pro Max ist (noch) sehr preisstabil. Ihr könnt das Angebot zum iPhone 16 Pro Max mit Vertrag also eher als zinsfreien Kredit sehen.

Monatlich kostet das Dreifach-Paket nur 1,50 Euro mehr als das iPhone-Angebot ohne Kopfhörer. Das sind lediglich 54 Euro Aufpreis über eine Laufzeit von 36 Monate. Im freien Handel sind es derzeit ca. 229 Euro für die Wireless Earbuds.

Allerdings lohnt sich unserer Meinung nach nur die Variante mit 36 Monate Laufzeit. Bei dem iPhone 16 Pro Max mit Vertrag und 24 Monate Mindestlaufzeit zahlt ihr monatlich ganze 10 Euro mehr für die Variante mit AirPods Pro 2 – und das wäre effektiv teurer als im Laden.

iPhone 16 Pro Max mit Vertrag & AirPods Pro 2: Wie viel ihr rechnerisch spart

Wir haben die Kosten über die gesamte Vertragslaufzeit zusammengefasst und mit dem aktuellen Straßenpreis der Hardware (iPhone 16 Pro Max + AirPods Pro 2) inklusive der Kosten für den reinen Tarif "o2 Mobile M" verglichen. So ermitteln wir den sogenannten Effektivpreis – also was ihr für die Hardware minus den Tarifkosten bezahlt.

Gesamtkosten (36 Monate): 2345,63 Euro

Effektivpreis iPhone 16 Pro Max & AirPods Pro 2: 1445,99

Gesamtkosten (24 Monate): 2157,74 Euro

Effektivpreis iPhone 16 Pro Max & AirPods Pro 2: 1557,98

Für die Hardware zahlt ihr auf dem freien Markt nach aktuellem Stand bei vertrauenswürdigen Händlern insgesamt rund 1528 Euro (iPhone 16 Pro Max: 1299 Euro, AirPods Pro 2: 229 Euro). Der Tarif "o2 Mobile M" kostet einzeln 24,99 Euro pro Monat (Angebotspreis). Rechnet ihr alle Kosten zusammen und zieht die Tarifkosten ab, kommt ihr auf folgende Werte für den effektiven Preis von iPhone 16 Pro Max und AirPods Pro 2:

36 Monate Laufzeit: 87,01 Euro günstiger als im Laden

24 Monate Laufzeit: 29,98 Euro teurer als im Laden

-> Direkt zum Deal: iPhone 16 Pro Max inkl. AirPods Pro 2 und o2 Mobile M ab 64,99 Euro

Das iPhone 16 Pro Max: Eines der besten Handys 2025

Die Kamera wurde u.a. verbessert. Aber auch der neue Capture Button verbessert die iPhone-Reihe (© 2024 Apple )

Mit dem iPhone 16 Pro Max erwartet euch eines der beliebtesten Top-Smartphones. Ein großes OLED-Display mit 120 Hz, eine sehr gute Kamera und jede Menge Leistung: Für Apple-Nutzer lässt das Smartphone kaum einen Wunsch offen. Im Vergleich zu den Vorgängern ist auch eine neue Kamerataste an Bord, mit der ihr Fotos wie mit einer Digitalkamera knipsen könnt.

Auch der mit dem Vorgänger eingeführte Titanrahmen ist wieder an Bord. Dadurch ist das iPhone 16 Pro Max mit 227 g Gewicht spürbar leichter als seine Vorgänger, die vor der 15. iPhone-Generation erschienen sind. Hier findet ihr ein Smartphone, das ihr ohne Probleme auch länger als zwei Jahre lang nutzen könnt.

AirPods Pro 2: Kopfhörer-Elite von Apple

Die AirPods Pro 2 bieten einen sehr guten Sound und Features wie eine ausgezeichnete Geräuschunterdrückung. (© 2024 Apple )

Auch die im Bundle enthaltenen Kopfhörer können wir euch wärmstens empfehlen. Die AirPods Pro 2 bieten unserer Meinung nach einen Sound, der in Richtung HiFi-Qualität geht. Wohl das Hauptargument für den Kauf. Darüber hinaus bieten die Buds einen beeindruckenden Transparenz-Modus (ihr hört eure Umgebung mit Kopfhörern fast so, als hättet ihr keine Hörer im Ohr) und sehr gutem Noise Cancelling (selbst wenn ihr nur leise Musik hört, macht das Feature etwa einen Staubsauger nahezu unhörbar).

Cool ist auch der 3D-Sound: Über das Feature wirkt es so, als würde der Sound wirklich aus eurem Handy kommen. Insbesondere spannend, wenn ihr Filme oder Serien auf eurem Smartphone schauen wollt. So oder so: Für Apple-Nutzer sind die AirPods Pro 2 eine sehr gute Wahl, die wir euch nur empfehlen können.

Fazit: Lohnt sich das iPhone 16 Pro Max mit Vertrag und AirPods Pro 2?

Das o2 Bundle hat unterm Strich wenig Sparmöglichkeiten. Wer 24 Monate Laufzeit wählt, zahlt im Vergleich zum Ladenpreis sogar drauf. Über 36 Monate Laufzeit winken immerhin rund 87 Euro Ersparnis auf Smartphone und Kopfhörer. Spannend hierbei ist, dass in der 36-Monate-Variante nur monatlich 1,50 Euro extra für die AirPods Pro 2 anfallen. So herum gerechnet bekommt ihr die guten In-Ears zum Schnäppchenpreis zu eurem Handy dazu.

Wie bei anderen aktuellen Angeboten zum iPhone 16 Pro Max mit Vertrag gilt: Das große Schnäppchen bleibt aus, aber Sparmöglichkeiten gibt es. Grund dafür ist der stabile Einzelhandelspreis des Apple-Handys. Im Gegensatz zum Kredit bei den meisten Einzelhändlern zahlt ihr bei dem o2-Angebot allerdings keine Zinsen auf das Smartphone (zumindest rechnerisch in der 36-Monate-Version).

-> Direkt zum Deal: iPhone 16 Pro Max inkl. AirPods Pro 2 und o2 Mobile M ab 64,99 Euro

Wer also eine Möglichkeit zum Ratenkauf des Apple-Handys sucht und sich auch über die AirPods Pro 2 freuen würde, kann hier zugreifen. Seid ihr besonders geduldig und wollt ein richtig großes Schnäppchen haben, müsstet ihr euch allerdings noch mindestens drei Monate gedulden.

Weitere aktuelle Angebote findet ihr in unserer Übersicht Handyvertrag mit Prämie. Wenn ihr schon genaue Vorstellungen von eurem nächsten Handy habt, hilft euch auch unser Bundle-Rechner bei der schnellen Suche nach aktuellen Deals.

