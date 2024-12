Wenn ihr auf der Suche nach einem Deal für das iPhone 16 Pro seid und ins o2-Netz wollt, ist dieses Bundle einen Blick wert. Für monatlich einen Euro extra gibt's beim Provider die AirPods Pro 2 dazu. Wir verraten, ob und wann sich der Kombi-Deal lohnt.

Eine Sache vorab: Lange ist die iPhone-16-Serie von Apple noch nicht auf dem Markt. Die Suche nach Deals für die äußerst preisstabilen Geräte gestaltet sich also oft schwierig. So kurz nach Release könnt ihr somit mit keinen großen Preisnachlässen rechnen. Umso spannender ist das o2-Angebot in diesem Kontext:

Das steckt im Bundle:

Geräte: iPhone 16 Pro (128 GB, Titan Wüstensand), AirPods Pro 2 (USB-C)

iPhone 16 Pro (128 GB, Titan Wüstensand), AirPods Pro 2 (USB-C) Tarif (inkl. 5G): o2 Mobile M

o2 Mobile M Datenvolumen: 30 GB+ (jedes Jahr plus 5 GB monatliches Datenvolumen), bis zu 300 Mbit/s max. Download-Speed

30 GB+ (jedes Jahr plus 5 GB monatliches Datenvolumen), bis zu 300 Mbit/s max. Download-Speed Flatrates: Allnet-Flat (Telefonie + SMS) inkl. EU-Roaming

Allnet-Flat (Telefonie + SMS) inkl. EU-Roaming Monatliche Kosten: 60,99 Euro

60,99 Euro Einmalige Kosten: 45,98 Euro (Geräteanzahlung, Anschlusspreis, Versandkosten)

45,98 Euro (Geräteanzahlung, Anschlusspreis, Versandkosten) Mindestlaufzeit (insgesamt): 36 Monate (Tarif: 24 Monate)

Wenn ihr euch ohnehin schon für das iPhone 16 Pro bei o2 entschieden habt, solltet ihr diesen Deal dem regulären iPhone-Bundle ohne AirPods Pro 2 definitiv vorziehen.

Monatlich kostet das Dreifach-Paket nur 1 Euro mehr als das iPhone-Angebot ohne Kopfhörer – kommt dafür aber mit einem Anschlusspreis. Unterm Strich zahlt ihr für die AirPods aber effektiv nur rund 76 Euro (im freien Handel sind es derzeit 219 Euro für die Hörer). Der effektive Preis setzt sich aus dem einen Euro Aufpreis über 36 Monate Laufzeit plus Anschlussgebühr zusammen.

iPhone 16 Pro + AirPods Pro 2 + o2 Mobile M: Wie viel ihr rechnerisch spart

Für Handy und In-Ears zahlt ihr über das Bundle effektiv 45 Euro weniger als im freien Handel. Um das zu berechnen, haben wir die Kosten über die gesamte Vertragslaufzeit zusammengefasst und mit dem aktuellen Straßenpreis der Hardware (iPhone 16 Pro + AirPods Pro 2) inklusive der Kosten für den reinen Tarif "o2 Mobile M" verglichen.

Für die Hardware zahlt ihr auf dem freien Markt nach aktuellem Stand bei vertrauenswürdigen Händlern insgesamt rund 1348 Euro (iPhone 16 Pro: 1129 Euro, AirPods Pro 2: 219 Euro). Der Tarif "o2 Mobile M" kostet derzeit im Angebot 24,99 Euro pro Monat. Rechnet ihr alle Kosten zusammen und zieht die Tarifkosten ab, kommt ihr auf die genannten 46 Euro Ersparnis.

-> Hier geht's zum Angebot: iPhone 16 Pro (128 GB, Titan Wüstensand) & AirPods Pro 2 & 30 GB+ o2 Mobile M Tarif für 60,99 Euro/Monat

Gut zu wissen: Günstige Tarif-Alternative im Winter-Deal In unserer Rechnung haben wir den im Bundle enthaltenen o2 Mobile M (30 GB) als Vergleichswert herangezogen. Aktuell könnt ihr im Winter-Deal mit dem "o2 Mobile S Flex" aber einen noch günstigeren (und jederzeit kündbaren) Tarif mit noch mehr Datenvolumen erhalten. Der Haken? Der Grow-Vorteil liegt bei jährlich 1 GB statt 5 GB. Und: Kombiniert ihr den Tarif mit dem iPhone 16 Pro & AirPods Pro 2, landet ihr bei monatlich 63,99 Euro. o2 Mobile S Flex 35 GB+ für 19,99 Euro im Winter-Deal (monatlich kündbar)

Unterm Strich gibt es für die iPhone-16-Reihe derzeit noch keine großen Preisnachlässe – und das wird erfahrungsgemäß noch eine Weile so bleiben. Wenn ihr auf die ersten großen Rabattaktionen nicht warten wollt, bekommt ihr mit dem o2 Deal für wenig Geld erstklassige Kopfhörer zum Handy und zahlt für iPhone 16 Pro und AirPods Pro 2 effektiv 45 Euro weniger als im Laden. Wer hier rechtzeitig zugreift, kann sich das Bundle auch noch rechtzeitig unter den Weihnachtsbaum legen.

Weitere aktuelle Angebote findet ihr in unserer Übersicht Handyvertrag mit Prämie. Wenn ihr schon genaue Vorstellungen von eurem nächsten Handy habt, hilft euch auch unser Bundle-Rechner bei der schnellen Suche nach aktuellen Deals.