iPhone 17 im Livestream: Hier geht's zum Apple Event

Die Tech-Welt hält den Atem an, denn heute Abend ist es endlich so weit: Im Rahmen der diesjährigen Apple Keynote werden Tim Cook und Co. offiziell das iPhone 17 präsentieren. Wie und wann ihr dem Event beiwohnen könnt, erfahrt ihr hier.
Die große Smartphone-Sause beginnt um 19 Uhr unserer Zeit. Den Livestream zur iPhone-17-Präsentation könnt ihr direkt hier bei uns verfolgen – oder über die offizielle Apple-Webseite. Wer die Vorstellung verpasst, kann die Veranstaltung auch nachträglich hier anschauen.
Das Apple Event wird spannend
Schon bald haben die Gerüchte zum iPhone 17 ein Ende und wir erfahren aus erster Hand, was in Apples neuem Lineup drinsteckt und wie es überhaupt aussieht, denn das Unternehmen lädt wie in jedem Jahr zur Keynote in Cupertino, Kalifornien. Wer nicht gerade zufällig vor Ort ist und eine Einladung für die Show besitzt, guckt die iPhone-17-Präsentation einfach hier im Livestream.
Das Motto in diesem Jahr lautet "Awe dropping", ein Wortspiel, dessen Bedeutung in etwa lautet: "lässt euch voll Ehrfurcht mit offenem Mund dastehen". Ob die erwarteten Geräte solch ein vollmundiges Versprechen halten können? Das werden wir sehen, wenn Apple das iPhone 17, 17 Pro und 17 Pro Max präsentiert.
Überdies deutet vieles darauf hin, dass noch eine vierte, extrem dünne Variante vorgestellt werden soll – das iPhone 17 Air. Ob das stimmt und was uns sonst noch so erwartet, erfahren wir wie erwähnt um 19 Uhr.
