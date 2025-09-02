Eine transparente Hülle, die gar nicht so klar ist? Genau das könnte Apple mit dem kommenden iPhone 17 Pro planen. Neue Leaks deuten darauf hin, dass die beliebte Clear-Case-Variante einen deutlichen Designwechsel bekommt – und nicht allen gefällt, was da durchschimmert.

Losgetreten hat die Gerüchte der Leaker Majin Bu, der zuletzt von mehreren neuen Case-Optionen berichtete. Neben Silikonhüllen mit Schlaufen und einer edleren TechWoven-Variante sprach er auch von einer durchsichtigen Hülle mit großen weißen Flächen. Nun hat Sonny Dickson nachgelegt und ein Video geteilt, das ein mutmaßliches Dummy-Modell dieser iPhone-17-Pro-Hülle zeigt.

You’ve probably already seen the new iPhone 17 clear case, but here’s another look at it. Would you prefer an all-clear version? pic.twitter.com/jsCPankDkx — Sonny Dickson (@SonnyDickson) September 1, 2025

Weiß dominiert statt Transparenz

Im Clip fällt auf: Das angeblich klare Case zeigt in Wahrheit eine großflächige weiße Rückseite. Schon das aktuelle Clear Case hat weiße Elemente für die MagSafe-Magnetfläche und die Kamera-Steuerung. Beim iPhone 17 Pro soll der Anteil dieser Flächen jedoch deutlich größer ausfallen. Offenbar kommt der in der Gerüchteküche inzwischen verworfene Two-Tone-Look für das iPhone 17 Pro auf Umwegen also doch – wenn ihr euch für das Clear Case entscheidet.

Außerdem ist von einem Apple-Logo auf dem weißen Bereich die Rede, das für visuelle Balance sorgen soll. Wer sein iPhone-Finish gern nahezu unverhüllt präsentiert, dürfte vom Look weniger begeistert sein – ihr seht dann eher Weiß als die eigentliche Gehäusefarbe.

Mehr Zubehör und sogar Farbvarianten?

Neben der auffälligen Rückseite sind weitere Details im Gespräch. Die Clear Case-Hülle soll Aussparungen für Trageriemen beziehungsweise Crossbody-Straps besitzen – praktisch, wenn ihr das iPhone gern umhängt. Zusätzlich hat Apple Leaks zufolge sogar getönte Varianten getestet. Ob diese farbigen Versionen tatsächlich erscheinen, bleibt offen.

Lang warten müssen wir auf Antworten wohl nicht mehr: Am 9. September steht Apples große Herbst-Keynote an. Dann zeigt sich, ob das Clear Case seinem Namen noch gerecht wird.

