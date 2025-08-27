Jetzt ist es endlich offiziell. Der Release des iPhone 17 rückt näher. Apple wird die neuen Modelle am 9. September 2025 vorstellen. Auf der großen Keynote dürfte das Unternehmen gleich mehrere neue Produkte enthüllen.
Das Datum ist in Stein gemeißelt, wie Tim Cook höchstpersönlich auf X verkündet. Am 9. September 2025 erwartet uns das jährliche große Apple-Event um 19 Uhr deutscher Zeit. In diesem Jahr können wir uns wohl auf das iPhone 17, iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max freuen. Zudem soll auch ein komplett neues und extrem dünnes Gerät namens iPhone 17 Air kommen.
Get ready for an awe dropping #AppleEvent on Tuesday, September 9! pic.twitter.com/uAcYp2RLMM— Tim Cook (@tim_cook) August 26, 2025
Spannend: Das animierte Logo pulsiert in orangefarbenen und blauen Tönen. Ob das ein erster Hinweis ist? Angeblich wird das iPhone 17 Pro (Max) in Orange und Dunkelblau erscheinen. Das Hellblau wiederum könnte ein Hinweis auf den für das iPhone 17 Air prognostizierten Farbton sein.
Als Tagline für das Event hat Apple übrigens "Awe Dropping" gewählt – ein Wortspiel basierend auf "Jaw Dropping" (übersetzt: "umwerfend"). Für den deutschen Markt verwendet das Unternehmen die Formulierung "Unfassbar. Und fast da."
Ob Apple damit auf die Farbpalette oder ganz andere Aspekte der neuen iPhones anspielt, ist noch völlig offen. Die weiterhin verspätete neue Siri-Version ist damit aber wohl leider nicht gemeint ist.
iPhone 17: Launch am 9. September – und was noch?
Zuvor hatten schon einige Experten auf den 9. September getippt. Die Vorhersage hat sich damit als korrekt erwiesen. Ein Blick auf die vergangenen zehn iPhone-Launches zeigt, dass die Datums-Prognose kein Hexenwerk war: Fünf davon haben an einem Dienstag stattgefunden, drei an einem Mittwoch. Darüber hinaus hat Apple für seine iPhone-Events im Herbst fast immer die zweite September-Woche gewählt.
Viel spannender als das Datum ist, was Apple uns an diesem Tag zeigen wird. Neben dem Release der iPhone-17-Reihe mitsamt dünnem Air-Modell könnten auch weitere Produkte im Mittelpunkt der September-Keynote stehen. Sehr wahrscheinlich gibt's etwa die Apple Watch Series 11 zu sehen. Und was noch? Welche Apple-Produkte wann im Rampenlicht stehen könnten, erfahrt ihr hier.
Apple-Keynote trotz Leaks mit Überraschungen?
Wir müssen aber auch anmerken: Einen Teil seiner Spannung haben die jährlichen Apple-Keynotes über die Jahre verloren. Die Leak- und Gerüchte-Szene hat sich über die Jahre offenbar beinahe professionalisiert und viele Informationsquellen aufgetan. Somit sind Gerüchte-Infos deutlich treffsicherer als noch vor einigen Jahren.
Meist sickern allerdings nur Details zur Optik und Ausstattung eines Gerätes durch. Zumindest in Sachen Software-Features gibt es hin und wieder Überraschungen. Und genau hier könnte uns auch das iPhone 17 überraschen. Ebenso wie die Apple Watch Series 11, die sich technisch nicht groß vom Vorgänger unterscheiden dürfte.
Auf ein "One More Thing" müssen wir hingegen wohl verzichten. Mit diesen berühmten Worten kündigte das Unternehmen auf vergangenen Keynotes gänzlich neue Produkte an. Etwa die Apple Watch. Oder... das allererste iPhone. Heutzutage wäre ein entsprechender Knaller aber sicher schon längst durchgesickert.
