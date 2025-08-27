Jetzt ist es endlich offiziell. Der Release des iPhone 17 rückt näher. Apple wird die neuen Modelle am 9. September 2025 vorstellen. Auf der großen Keynote dürfte das Unternehmen gleich mehrere neue Produkte enthüllen.

Das Datum ist in Stein gemeißelt, wie Tim Cook höchstpersönlich auf X verkündet. Am 9. September 2025 erwartet uns das jährliche große Apple-Event um 19 Uhr deutscher Zeit. In diesem Jahr können wir uns wohl auf das iPhone 17, iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max freuen. Zudem soll auch ein komplett neues und extrem dünnes Gerät namens iPhone 17 Air kommen.

Get ready for an awe dropping #AppleEvent on Tuesday, September 9! pic.twitter.com/uAcYp2RLMM — Tim Cook (@tim_cook) August 26, 2025

Spannend: Das animierte Logo pulsiert in orangefarbenen und blauen Tönen. Ob das ein erster Hinweis ist? Angeblich wird das iPhone 17 Pro (Max) in Orange und Dunkelblau erscheinen. Das Hellblau wiederum könnte ein Hinweis auf den für das iPhone 17 Air prognostizierten Farbton sein.

Als Tagline für das Event hat Apple übrigens "Awe Dropping" gewählt – ein Wortspiel basierend auf "Jaw Dropping" (übersetzt: "umwerfend"). Für den deutschen Markt verwendet das Unternehmen die Formulierung "Unfassbar. Und fast da."

Ob Apple damit auf die Farbpalette oder ganz andere Aspekte der neuen iPhones anspielt, ist noch völlig offen. Die weiterhin verspätete neue Siri-Version ist damit aber wohl leider nicht gemeint ist.

iPhone 17: Launch am 9. September – und was noch?

Zuvor hatten schon einige Experten auf den 9. September getippt. Die Vorhersage hat sich damit als korrekt erwiesen. Ein Blick auf die vergangenen zehn iPhone-Launches zeigt, dass die Datums-Prognose kein Hexenwerk war: Fünf davon haben an einem Dienstag stattgefunden, drei an einem Mittwoch. Darüber hinaus hat Apple für seine iPhone-Events im Herbst fast immer die zweite September-Woche gewählt.

Viel spannender als das Datum ist, was Apple uns an diesem Tag zeigen wird. Neben dem Release der iPhone-17-Reihe mitsamt dünnem Air-Modell könnten auch weitere Produkte im Mittelpunkt der September-Keynote stehen. Sehr wahrscheinlich gibt's etwa die Apple Watch Series 11 zu sehen. Und was noch? Welche Apple-Produkte wann im Rampenlicht stehen könnten, erfahrt ihr hier.

Jetzt die 16. Generation noch zum Deal-Preis abstauben:

Das aktuell beste iPhone Apple iPhone 16 Pro Max Erhältlich in Weiß, Schwarz, Natur, Wüstensand

256 GB Speicherplatz Technische Daten 30+ GB LTE/5G | Allnet-Flat | o2-Netz

4,99 € Versand | keine Anschlussgebühr

Nur 1 € Anzahlung CURVED-Empfehlung – Jetzt sichern! nur 54,99 € o2 100 GB+ LTE/5G | Allnet-Flat | Telekom-Netz

bis zu 50 Mbit/s (Upgrade möglich)

4,99 € Versand | 15 € Anschlussgebühr

69 € Anzahlung ab 44,00 € Congstar ohne Vertrag Jetzt passenden Tarif finden ab 1249,00 € Amazon

Apple-Keynote trotz Leaks mit Überraschungen?

Wir müssen aber auch anmerken: Einen Teil seiner Spannung haben die jährlichen Apple-Keynotes über die Jahre verloren. Die Leak- und Gerüchte-Szene hat sich über die Jahre offenbar beinahe professionalisiert und viele Informationsquellen aufgetan. Somit sind Gerüchte-Infos deutlich treffsicherer als noch vor einigen Jahren.

Meist sickern allerdings nur Details zur Optik und Ausstattung eines Gerätes durch. Zumindest in Sachen Software-Features gibt es hin und wieder Überraschungen. Und genau hier könnte uns auch das iPhone 17 überraschen. Ebenso wie die Apple Watch Series 11, die sich technisch nicht groß vom Vorgänger unterscheiden dürfte.

Auf ein "One More Thing" müssen wir hingegen wohl verzichten. Mit diesen berühmten Worten kündigte das Unternehmen auf vergangenen Keynotes gänzlich neue Produkte an. Etwa die Apple Watch. Oder... das allererste iPhone. Heutzutage wäre ein entsprechender Knaller aber sicher schon längst durchgesickert.

Die aktuell besten iPhones Platz 1 8.9 /10 CURVED-Score Apple iPhone 16 Pro Max Zur Produktseite Preis zu Release: 1499 € Top Exzellentes Display

Hervorragende Kamera

Herausragende Leistung

Sehr lange Akkulaufzeit

Sehr hochwertig Flop Relativ langsames Aufladen

Apple Intelligence verspätet

Kamera-Taste hakelig Platz 2 8.9 /10 CURVED-Score Apple iPhone 16 Pro Zur Produktseite Preis zu Release: 1199 € Top Extrem schneller Prozessor

Starkes Kamera-Trio

Größeres Display

Exzellent verarbeitet Flop Immer noch langsames Aufladen

Neue Kamerasteuerung eher ein Gimmick

Apple Intelligence erst ab April 2025 verfügbar

Hoher Preis Platz 3 Apple iPhone 16 Zur Produktseite Preis zu Release: 949 € Unsere Experten-Einschätzung Vielversprechend Top-Leistung

Top-Bildqualität

Hochwertiges Design

Actiontaste Weniger Vielversprechend Kamera-Taste bislang eher ein Gimmick Platz 4 Apple iPhone 16 Plus Zur Produktseite Preis zu Release: 1099 € Unsere Experten-Einschätzung Vielversprechend Großes Display

Top-Leistung

Hochwertiges Design

Action Button Weniger Vielversprechend Nur 60-Hz-Display Platz 5 Apple iPhone 16e Zur Produktseite Preis zu Release: 699 € Unsere Experten-Einschätzung Vielversprechend Apple Intelligence

Starke Akkulaufzeit

Top-Verarbeitung

Top-Performance

Top-Bildqualität Weniger Vielversprechend Aufladen könnte schneller sein

Kein 120-Hz-Display

Nur eine Kameralinse Platz 6 Apple iPhone 15 Zur Produktseite Preis zu Release: 949 € Unsere Experten-Einschätzung Vielversprechend starke Performance

USB-C-Anschluss

hohe Verarbeitungsqualität Weniger Vielversprechend "nur" 60 Hz

keine Telelinse

vergleichsweise hoher Preis

Wie findet ihr das? Stimmt ab! gefällt mir gefällt mir nicht