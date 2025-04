Noch dauert es ein wenig, bis Apple das iPhone 17 Pro offiziell enthüllt. Doch schon jetzt sorgt ein Detail für Aufsehen: Gerüchten zufolge bekommt das kommende Flaggschiff eine ganz besondere Farbe spendiert – und die dürfte Apple-Fans bekannt vorkommen.

"Sky Blue" heißt laut Leaker Majin Bu der Neuzugang im Farbportfolio. Das klingt nach Frühling, Leichtigkeit und einem klaren Himmel. Gleichzeitig werden Erinnerung an eine der beliebtesten iPhone-Farben aller Zeiten wach: Das vom iPhone 13 Pro bekannte Sierrablau ist für viele Fans bislang unerreicht. Dem Bericht zufolge soll die neue Farbe sogar noch besser aussehen – wobei das natürlich immer subjektiv ist.

Das kompakteste Premium-Handy 2025 Apple iPhone 16 Pro Top-Kamera, handliches Display, High-End-Leistung: Das iPhone 16 Pro gehört zu den derzeit besten Handys und ist wunderschön kompakt. Jetzt mehr erfahren: iPhone 16 Pro Technische Daten inkl. Top-Tarif (30+ GB) ab 44,99 € o2 inkl. günstigem Tarif (30 GB) ab 43,99 € Blau Ohne Vertrag ab 1049 € Amazon

Das MacBook Air macht's vor

Eine noch genauere Vorstellung von der neuen Farbe sollen all jene haben, die die hellblaue Version des aktuellen MacBook Air kennen. Dort kam die Farbe bei vielen Nutzern richtig gut an – kein Wunder also, dass Apple sie nun offenbar auch für das iPhone ausprobieren möchte.

Nach Jahren, in denen Apple eher auf dunkle oder metallische Töne gesetzt hat, wirkt Sky Blue fast schon rebellisch. Die helle, frische Farbe könnte laut Majin Bu für einen stilistischen Neuanfang stehen und gerade im Kontrast zum neuen Rahmen des iPhone 17 Pro einen spannenden Look erzeugen.

Wie sicher ist die neue Farbe?

Die Information zu einem hellblauen iPhone 17 Pro stammen vermutlich von Zulieferern. Bereits im Herbst letzten Jahres gab es Gerüchte zu möglichen neuen Farben. Nun zeichnet es sich offenbar immer mehr ab, dass Sky Blue das Rennen machen könnte. Unser Haus darauf verwetten würden wir allerdings nicht. Beim letzten Mal meinte Majin Bu noch, das Grün der Favorit sei. Abgesehen davon ist sein Bericht merkwürdig werblich geschrieben und könnte auch gut als Marketing-Text durchgehen.

Wie findet ihr das? Stimmt ab! gefällt mir gefällt mir nicht