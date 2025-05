Das iPhone 17 Air ist noch nicht mal da, da sickern bereits Informationen zum übernächsten Modell durch. Beim iPhone 19 Air soll Apple in Sachen Display noch mal eine Schippe drauflegen.

Laut dem bekannten Analysten Ming-Chi Kuo will der Hersteller in der zweiten Jahreshälfte 2027 das iPhone 19 Air präsentieren. Es soll ein größeres Display bekommen als das Einstiegsmodell, das schon im September 2025 erwartet wird und angeblich ein 6,6-Zoll-Display mitbringt – also größer als das Standardmodell, aber kleiner als das Pro Max. Konkrete Zahlen zum Bildschirm des iPhone 19 Air gibt es noch nicht. Klar ist aber: Apple plant wohl eine stärkere Differenzierung innerhalb der Modellreihen.

Apple passt Strategie dem Wettbewerb an

Die neue Air-Serie ist offenbar kein Einzelfall, sondern Teil einer größeren Neuausrichtung. Kuo zufolge reagiert Apple damit auf den wachsenden Druck durch die Konkurrenz – insbesondere aus China. Um flexibler und aktueller auf Marktveränderungen reagieren zu können, soll Apple ab 2026 die Pro-Modelle und das Standardmodell getrennt voneinander veröffentlichen. Das wäre ein echter Bruch mit der bisherigen Tradition.

Auch bei den Formfaktoren will Apple neue Wege gehen: Noch vor dem iPhone 19 Air ist für Ende 2026 das erste faltbare iPhone geplant. Und wer glaubt, damit sei das Ende der Fahnenstange erreicht, irrt. Schon 2027 könnte die zweite Generation des Foldables erscheinen – gemeinsam mit dem iPhone 19 Air.

2027: Ein Jubiläum mit neuen Ideen

2027 wird das iPhone 20 Jahre alt – und Apple scheint dieses Jubiläum nutzen zu wollen, um ein echtes Feuerwerk an Neuerungen zu zünden. Laut dem Portal The Information soll mindestens ein iPhone in dem Jahr ein komplett randloses Display bekommen. Ob das iPhone 19 Air dazugehört, ist noch unklar. Sicher ist aber: Apple plant, seine Smartphone-Reihe weiter zu diversifizieren – mit neuen Größen, neuen Formen und vielleicht auch neuen Namen. Es bleibt spannend.

