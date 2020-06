iPhone 8 bei Aldi zum halben Preis: Lohnt sich das Angebot?

Aldi Nord bietet das iPhone 8 ab dem 2. Juli für nur 379 Euro an. Klingt verlockend, schließlich kostete das Smartphone zum Launch noch 799 Euro. Ihr bezahlt also weniger als die Hälfte des ursprünglichen Preises. Da sollte man zuschlagen – oder doch nicht?

Der Aldi-Preis für das iPhone 8 scheint zu gut, um wahr zu sein. Denn bei anderen seriösen Anbietern im Netz kostet das Smartphone neu immer noch über 400 Euro. Und tatsächlich gibt es einen Haken: Die von Aldi verkauften Geräte sind generalüberholt – also nicht wirklich neu. Der Discounter habe sie zwar überprüft und gegebenenfalls repariert. Aber die iPhones hatten alle bereits einen Vorbesitzer und können theoretisch auch (minimale) Kratzer aufweisen.

Ist das iPhone 8 bei Aldi wirklich günstig?

Selbst wenn generalüberholte Geräte für euch infrage kommen: Ein solches iPhone 8 findet ihr im Internet noch deutlich günstiger als bei Aldi. Davon abgesehen bekommt ihr für etwas mehr Geld ein deutlich zukunftssichereres Smartphone: Das iPhone SE (2020) kostet 479 Euro und bietet Apples aktuellen Top-Chipsatz, der etwa auch im iPhone 11 Pro (Max) steckt. Von der Leistung her ist es also mit dem derzeit besten iPhone vergleichbar.

Das bedeutet auch, dass das iPhone SE (2020) wohl noch einige Jahre länger iOS-Updates bekommen wird als das iPhone 8. Hinzu kommt, dass die Kamera des SE bessere Fotos knipst. Das gilt sowohl für das Hauptobjektiv als auch für die Selfie-Linse, die Christoph im iPhone-SE-Test schwer begeistert hat.

Vom Design her schenken sich beide Geräte nichts. Das iPhone SE (2020) ist äußerlich selbst für Kenner so gut wie nicht vom iPhone 8 zu unterscheiden. In beiden Fällen bekommt ihr das klassische iPhone-Design mit breiten Rändern und Homebutton.

Weitere Alternativen zum iPhone 8 bei Aldi

Wenn es ein Apple-Gerät sein soll, ist das iPhone SE (2020) sicherlich die naheliegendste Alternative zum iPhone 8 bei Aldi. Sofern ihr aber nicht auf iOS festgelegt seid, kommen auch Geräte anderer Hersteller infrage. Sparfüchse sollten sich etwa das Redmi Note 9 Pro ansehen. Hier müsst ihr zwar Abstriche bei Leistung und Verarbeitung machen: Dafür bekommt ihr das Xiaomi-Smartphone aber auch bereits für um die 300 Euro. Ebenfalls empfehlenswert ist das Samsung Galaxy A51, das als einziges der genannten Geräte ein nahezu randloses OLED-Display mitbringt.