Das aktuell preiswerteste neue Apple-Handy ist offiziell das iPhone SE (2020). Es geht aber noch günstiger: Bei Blau.de gibt es das iPhone 8 zum Sparpreis – solange der Vorrat reicht. Der Mobilfunkanbieter verlangt weniger als 20 Euro im Monat für das Smartphone mit Homebutton.

Genauer gesagt fallen für das iPhone 8 monatlich 19,99 Euro an – zuzüglich einer einmaligen Zahlung in Höhe von 27,29 Euro. Während der Laufzeit eures Vertrags steht euch jeden Monat 5 GB Datenvolumen zur Verfügung, das ihr etwa für YouTube, Instagram, Facebook oder einfach nur zum Surfen verwenden könnt. Warum das iPhone 8 so günstig ist? Weil es sich um ein generalüberholtes Gerät handelt.

iPhone 8 "generalüberholt": Was bedeutet das?

"Generalüberholte" Smartphones sind wiederinstandgesetzte gebrauchte Handys. Das iPhone 8 hatte also einen Vorbesitzer, ist aber professionell geprüft und auf Vordermann gebracht worden. Es ist technisch einwandfrei und hat keine wahrnehmbaren Kratzer. Außerdem hat Blau.de es zurückgesetzt und sämtliche Altdaten gelöscht. Nähere Details zu generalüberholten Handys erfahrt ihr hier:

Darum lohnt sich das iPhone 8

Das iPhone 8 ist womöglich die beste Alternative zum iPhone SE (2020). Äußerlich sind die beiden Geräte kaum zu unterscheiden. Das iPhone 8 gleicht dem neue SE wie ein Zwilling. Beide Smartphones kommen im traditionellen Apple-Look daher – den vor allem der Homebutton ausmacht. Dieser fehlt den meisten neueren iPhones ebenso wie der darin integrierte Fingerabdrucksensor.

Wenn ihr also eine klassische Navigation und Entsperrung bevorzugt, ist das iPhone 8 genau das richtige Modell für euch. Obwohl es nicht mehr das allerneueste Modell ist, gehört es nach wie vor zu den schnelleren Smartphones auf dem Markt. Und für regelmäßige Software-Updates ist gesorgt: Im Herbst etwa bekommt das iPhone 8 gemeinsam mit den neueren Geräten das Update auf iOS 14.

Die langjährige Versorgung mit iOS-Updates ist deshalb so erfreulich, weil jede Aktualisierung das iPhone 8 ein Stück besser macht. Wie gut das Smartphone zum Release war, erfahrt ihr hier: