iPhone 9: Apple sagt Präsentation ab

Im März 2020 wollte Apple eigentlich das iPhone SE 2 alias iPhone 9 vorstellen. Die geplante Präsentation scheint nun allerdings abgesagt. Auch die WWDC 2020 wackelt.

Das Event auf dem das iPhone 9 im Mittelpunkt stehen sollte ist offiziell gestrichen, berichtet Jon Prosser vom YouTube-Kanal Front Page Tech. Er beruft sich auf interne Apple-Quellen. Hinter der Absage stecken Vorsichtsmaßnahmen wegen des Coronavirus. Das Unternehmen sitzt in Santa Clara County, in dem es bislang 37 bestätigte-Fälle gibt (Stand: 8. März).

Aus jenem Grund hat Apple-Boss Tim Cook bereits allen Mitarbeitern eingeräumt, dass sie in dieser Woche (KW 11) im Home Office arbeiten dürfen. Dies gilt nicht nur für Büros im Santa Clara Valley, sondern unter anderem auch in Deutschland, Italien, Frankreich und Spanien. Die Geschäfte bleiben geöffnet, es werde aber Vorkehrungen an der Genius Bar geben, um den direkten Kontakt zwischen Kunde und Mitarbeiter zu minimieren.

iPhone 9 bleibt in der Pipeline

Die Sorge um den Ausbruch des Virus hatte bereits dazu geführt, dass die weltweit wichtigste Mobilfunk-Messe MWC in diesem Jahr nicht stattgefunden hat und Hersteller ihre geplanten Produktpräsentationen verschieben mussten. Xiaomi zum Beispiel bereitet sich nun stattdessen auf den 27. März vor und belässt es bei einer Online-Präsentation.

Unklar ist derzeit, ob Apple für das iPhone 9 – das wir hier auf einem Foto sehen sollen – ebenfalls ein entsprechendes virtuelles Event abhält. Vielleicht begnügt sich der Hersteller auch mit einer Aktualisierung des Apple Stores. Eines von beiden wird wohl zutreffen, denn Prosser betont: "Die Produkte werden trotzdem angekündigt/veröffentlicht."

Das iPhone 9 befindet sich unterdessen bereits in der letzten Produktionsphase und sollte eigentlich pünktlich erscheinen. Als Release-Datum gilt der 31. März. Ob sich der Marktstart nun verschiebt, wird sich zeigen.

Auch WWDC vor dem Aus?

Womöglich bekommen wir in diesem Jahr sogar gar keine richtige Apple-Veranstaltung zu sehen. Die Regionalverwaltung von Santa Clara County hat die klare Empfehlung ausgesprochen, auf alle Großveranstaltungen zu verzichten; also auch auf die WWDC im Juni 2020. Um eine verbindliche Vorgabe handelt es sich allerdings nicht.