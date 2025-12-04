Beim Wiederverkaufswert eines iPhones denken viele von uns an eine gewisse Stabilität – schließlich gelten Apple-Handys als ziemlich preisstabil. Doch das neue iPhone Air tanzt hier völlig aus der Reihe. Eine aktuelle Analyse zeigt: Kein anderes iPhone der letzten Jahre hat in so kurzer Zeit so viel an Wert verloren. Und das dürfte nicht nur für Fans der Air-Reihe ein Schock sein.

Laut Daten des Preisvergleichsportals SellCell, das über zehn Wochen hinweg die durchschnittlichen Trade-in-Preise von mehr als 40 US-Anbietern beobachtet hat, ist der Wertverfall beim iPhone Air besonders deutlich. Während das iPhone 17 im selben Zeitraum im Schnitt rund 34,6 Prozent an Wert verlor, liegt das iPhone Air mit einem durchschnittlichen Minus von 44,3 Prozent deutlich abgeschlagen. Einzelne Modelle wie die Variante mit 1 TB Speicher haben sogar fast 48 Prozent eingebüßt – das ist der stärkste Einbruch, den SellCell seit Jahren bei einem neuen iPhone beobachtet hat.

iPhone 17 bleibt stabil – Air verliert weiter

Im Vergleich mit anderen Modellen zeigt sich: Die Pro-Varianten des iPhone 17 halten ihren Wert am besten. Besonders stabil präsentiert sich das iPhone 17 Pro Max mit 256 GB, das nach zehn Wochen nur rund 26 Prozent an Wert eingebüßt hat. Auch andere Pro-Modelle liegen deutlich unter der 40-Prozent-Marke – ein Zeichen für die hohe Nachfrage auf dem Gebrauchtmarkt.

Während sich bei den iPhone-17-Modellen der Preis nach rund zehn Wochen auf einem stabilen Niveau einpendelt – so wie schon bei den Generationen davor – setzt der Abwärtstrend beim iPhone Air weiter fort. Das deutet laut SellCell auf eine gewisse Unsicherheit hin, was den Wiederverkaufswert dieses Modells betrifft. Besonders auffällig: In den Ranglisten der am stärksten gesunkenen iPhone-Werte belegt das Air durchgehend die vordersten Plätze.

Warum das iPhone Air so schlecht abschneidet

Woran das liegt, lässt sich nur spekulieren – Apple selbst äußert sich traditionell nicht zu solchen Analysen. Möglicherweise trifft das iPhone Air einfach nicht den Geschmack der typischen Apple-Kundschaft oder bietet im Vergleich zur Konkurrenz in seiner Preisklasse zu wenig Alleinstellungsmerkmale. Sicher ist nur: Wer aktuell ein iPhone Air besitzt und an einen Weiterverkauf denkt, sollte seine Erwartungen besser etwas dämpfen.

