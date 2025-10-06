Neidisch auf das iPhone 17 Pro? So wird euer Android-Handy "Cosmic Orange"

Ihr liebt die neue Farbe vom iPhone 17 Pro, wollt euch aber nicht gleich ein neues Apple-Handy zulegen? Kein Problem – Dbrand hat da etwas für euch. Die neue Skin-Serie "Cosmic Orange" bringt genau diesen auffälligen Look jetzt auf unzählige Geräte. Egal ob Android-Smartphone, MacBook oder Konsole – hier wird’s ab sofort ziemlich farbenfroh.

Seit dem Start der iPhone-17-Reihe ist vor allem eine Sache Gesprächsthema: die neue Farbe "Cosmic Orange". Der auffällige Orangeton hat sich überraschend schnell zur Lieblingsvariante vieler Nutzer gemausert – kein Wunder also, dass andere Hersteller hellhörig werden. Dbrand reagiert jetzt mit einer neuen Serie von Skins, die farblich exakt auf das iPhone 17 Pro abgestimmt sind. Und das Beste: Die Auswahl ist riesig.

Edel-iPhone mit Top-Kamera Apple iPhone 17 Pro Erhältlich in Cosmic Orange, Tiefblau, Silber

ab 256 GB Speicherplatz Technische Daten ✓ 30 GB+ LTE/5G | Allnet-Flat | o2-Netz

✓ bis zu 50 Mbit/s

✓ 4,99 € Versand | 39,00 € Anschlussgebühr

✓ 1,00 € Anzahlung

ab 58,99 € o2 ✓ 100 GB+ LTE/5G | Allnet-Flat | Telekom-Netz

✓ bis zu 50 Mbit/s

✓ 4,99 € Versand | 15,00 € Anschlussgebühr

✓ 39,00 € Anzahlung

ab 59,00 € Congstar Einzelkauf ohne Tarif ab 1299,00 € Amazon

Ein Hauch iPhone für euer Android

Dbrand macht’s möglich: Ihr könnt jetzt so ziemlich jedes eurer Geräte in ein orangefarbenes Fashion-Statement verwandeln – ganz ohne Apple. Die Cosmic-Orange-Skins sind ab sofort für nahezu alle Produkte im Dbrand-Portfolio verfügbar. Neben iPhones und iPads sind auch Android-Flaggschiffe wie das Pixel 10 oder das Galaxy S25 Ultra mit dabei. Sogar Laptops, Tablets, Konsolen und Kopfhörerhüllen bekommen ihren frischen Anstrich.

Dabei nehmen sich die Macher von Dbrand selbst nicht allzu ernst. In der offiziellen Ankündigung heißt es augenzwinkernd, Apple-Chef Tim Cook habe wohl nicht geahnt, dass ausgerechnet seine neue Lieblingsfarbe zur Vorlage für ein "perfekt abgestimmtes Knock-off" werden würde.

Farbliche Einheit für alle Geräte

Wenn ihr bereits ein iPhone 17 Pro oder Pro Max in Cosmic Orange besitzt, könnt ihr den Look jetzt auf eure anderen Apple-Geräte ausweiten – etwa MacBooks oder AirPods. Aber auch alle, die lieber beim Android-System bleiben, müssen nicht länger neidisch rüberschauen: Mit den neuen Skins gibt's den schicken iPhone-Look ganz ohne Systemwechsel.

Wer also Lust hat, seinem Pixel, seiner Switch oder seinem Laptop ein bisschen "Apple-Vibe" zu verleihen, hat nun eine stylische (und deutlich günstigere) Möglichkeit.

Die Skins starten bei etwa 25 US-Dollar – und dürften nicht nur für Gesprächsstoff sorgen, sondern auch für neidische Blicke. Allerdings gibt es auch einen Haken: Dbrand liefert zwar auch nach Deutschland, allerdings nur aus den USA. Prüft also vor dem Kauf Versandkosten, Lieferzeit und etwaige Zoll-Gebühren.

Wie findet ihr das? Stimmt ab! gefällt mir gefällt mir nicht