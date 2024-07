Heißes Gerücht: iPhone Fold kommt früher als gedacht

Ein faltbares Smartphone fehlt Apple noch im Portfolio. Offenbar könnte sich das schneller ändern als zuletzt angenommen. Ein iPhone Fold ist nun anscheinend in Sichtweite –, zumindest ist es allmählich am Horizont zu erkennen.

Dies geht laut DigiTimes aus südkoreanischen Medienberichten hervor. Apple habe 2024 mit der Entwicklung begonnen, was den Release des iPhone Fold in 2026 wahrscheinlich mache. Auch das dürfte vielen Apple-Fans zwar zu fern in der Zukunft liegen. Doch zuletzt sah es eher nach einem späteren Launch aus. Unter anderem deshalb, weil einige Experten erwarteten, dass Apples erstes Foldable ein iPad sein würde. Bei einem neuen iPhone sei schließlich kein Raum für Fehler und Apple auf diesem Gebiet noch zu unerfahren.

Galaxy Z Flip als Vorbild?

Nachdem Samsung zuletzt gleich mehrere Apple-Geräte kopiert hat, könnte es beim iPhone Fold andersherum laufen. Denn der Faltmechanismus soll auf ähnlich Weise zum Einsatz kommen wie bei Samsungs Galaxy-Z-Flip-Serie. Geöffnet sei es so groß wie herkömmliche iPhones. Geöffnet dementsprechend vermutlich in etwa so kompakt wie das Galaxy Z Flip 6. Passend dazu soll sich Apple bereits Samsung Display als Lieferanten für die notwendigen faltbaren Bildschirme gesichert haben.

Warum das iPhone Fold so spannend ist

Wie auch Samsung es bereits in einem Werbespot thematisiert hat, gibt es von Apple derzeit nichts Vergleichbares zum Galaxy Z Flip 6. Das schmerzt besonders auf dem so wichtigen chinesischen Markt, wo faltbare Smartphones sich großer Beleibtheit erfreuen. Das hat Apple unter Zugzwang gesetzt und möglicherweise dazu veranlasst, den Release des iPhone Fold vorzuziehen.

Auf der anderen Seite haben sich Foldables im Westen noch nicht so richtig durchsetzen können. Und genau dabei könnte Apple helfen. Denn wenn es einem Hersteller zuzutrauen ist, faltbare Smartphones auch bei uns zum Mainstream zu machen, ist es Apple. Ich für meinen Teil kann es jedenfalls kaum erwarten, das iPhone Fold in den Händen zu halten.