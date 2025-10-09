Apple arbeitet offenbar weiter mit Hochdruck an seinem ersten faltbaren iPhone – und setzt dabei auf einen ungewöhnlichen Material-Mix. Laut dem bekannten Analysten Jeff Pu wird das kommende iPhone Fold einen Rahmen aus Titan und Aluminium erhalten. Das berichtet Pu in einer aktuellen Mitteilung an Investoren.

Damit würde Apple sich am iPhone Air orientieren. Das superdünne Handy besitzt als einziges aktuelles Modell einen Titanrahmen, der in Belastungstests seine Biegefestigkeit unter Beweis gestellt hat. Beim Nachfolger des iPhone Air soll dann wie beim iPhone Fold ein Material-Mix zum Einsatz kommen.

Uneinigkeit herrscht allerdings über die genaue Zusammensetzung: Während Pu von einer Titan-Aluminium-Kombination spricht, geht der renommierte Apple-Analyst Ming-Chi Kuo von einer Mischung aus Titan und Edelstahl aus.

Kuo zufolge könnte das Scharnier außerdem aus einer Kombination aus Edelstahl, Titan und dem besonders widerstandsfähigen Liquidmetal gefertigt sein – für maximale Stabilität bei möglichst geringem Gewicht.

Superstabil und superdünn?

Das Foldable soll im aufgeklappten Zustand nur 4,5 Millimeter dünn sein und wäre damit sogar schlanker als das aktuelle iPhone Air. Ein Titanrahmen sei laut den Experten entscheidend, um potenziellen Biegeproblemen vorzubeugen – ein Thema, das bei faltbaren Smartphones immer wieder für Diskussion sorgt.

Unklar bleibt, wie Apple die beiden Metalle konkret kombiniert. Möglich wäre ein Hybridrahmen, bei dem Titan an besonders belasteten Stellen zum Einsatz kommt, während Aluminium das Gesamtgewicht reduziert. Alternativ könnte Apple auf eine Titan-Aluminium-Legierung setzen, wie sie auch in der Luftfahrt verwendet wird.

Das faltbare iPhone wird voraussichtlich Teil der iPhone-18-Reihe sein und soll laut aktuellen Gerüchten im September 2026 vorgestellt werden. Im zugeklappten Zustand soll das Display rund 5,5 Zoll messen, aufgeklappt etwa 7,8 Zoll – damit würde Apple direkt in Konkurrenz zu Geräten wie dem Galaxy Z Fold von Samsung treten.

Ob Titan, Aluminium oder beides: Apple scheint entschlossen, sein erstes Foldable nicht nur funktional, sondern auch besonders robust und leicht zu gestalten – ein entscheidender Faktor, um sich auf dem noch jungen, aber zunehmend hart umkämpften Markt der Falt-Smartphones zu behaupten.

