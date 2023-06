iPhone 15 mit Android-Freiheiten: Was Apple dazu sagt

Das Wichtigste in Kürze

iOS 17 soll App-Downloads ohne Apples App Store ermöglichen

Auf der WWCD 2023 hat sich Apple nicht geäußert

In einer Talk-Runde nahm Apples Software-Chef dazu Stellung

Mit iOS 17 könnte ein Hauch von Android in Apple-Smartphones wie das iPhone 15 einziehen. Sogenanntes "Sideloading" soll Gerüchten zufolge Schluss mit dem App-Store-Zwang machen. In einer Gesprächsrunde hat sich Apple nun dazu geäußert.

Tim Cook war in der Talk-Runde mit John Gruber zwar nicht zu Gast, dafür aber jemand, der sich mit iOS 17 auskennen dürfte wie kaum ein anderer – Apples Software-Chef Craig Federighi. Auf der WWDC 2023 hatte er das sensible Thema Sideloading nicht angesprochen. John Gruber nahm dies zum Anlass, um nachzuhaken:

Der Tech-Blogger habe von Apple bislang "kein Wort" zum Sideloading vernommen, weder auf der WWDC noch anderweitig. Was also sei der aktuelle Stand dazu? Federighis etwas ausweichende Antwort darauf: "Was auch immer wir machen, wir wollen sicherstellen, dass es das Richtige für unsere Kunden ist."

Wahrscheinlich handelt es sich dabei um eine Anspielung auf potenzielle Sicherheitsrisiken, die mit Sideloading einhergehen. Möglicherweise sieht Apple dies als eine Art Schlupfloch, um die EU-Regularien zu umgehen?

Unsere Empfehlung

Apple iPhone 14 Pro Max

+ o2 Mobile M Boost 50+ GB 5 GB Daten-Upgrade jedes Jahr (automatisch und ohne Aufpreis)

Mit CONNECT-Funktion (bis zu 10 SIM-Karten für die Nutzung des Datenpakets)

50+ GB LTE & 5G Datenvolumen (mit bis zu 300 MBit/s) mtl./36Monate: 49,99 € einmalig: 1,00 € Jetzt kaufen Alle Apple Handys

Apple im Visier der EU

Apple arbeite zusammen mit der EU an möglichen Lösungen und momentan gebe es nicht viel mehr dazu zu sagen, so Federighi. Die EU hatte das Thema Sideloading für iPhones vergangenes Jahr ins Rollen gebracht. Mit dem Gesetz über digitale Märkte (Digital Markets Act), das 2024 Schluss mit App-Store-Monopolen machen soll. Viele hatten deswegen mit einer entsprechenden Ankündigung auf der WWDC 2023 gerechnet, die aber ausgeblieben ist. Auch die Entwickler-Beta zu iOS 17 enthält keinerlei Hinweise auf Sideloading für iPhones.

Wann und wie kommt das Sideloading für iPhones?

Zumindest eines scheint klar: Vollkommen drücken wird sich Apple zumindest in der EU nicht können. Denkbar ist aber, dass Sideloading mit iPhones nur innerhalb der EU möglich sein wird. Berichten zufolge ist diese Variante zumindest anfänglich eine durchaus wahrscheinliche. Herunterladen können werdet ihr Anwendungen dann vermutlich aus alternativen App-Stores. Dass ihr Apps quasi von überall im Netz werdet beziehen können, wäre eine große Überraschung.

Wann es so weit sein wird, ist unklar. Apple muss die Vorgaben ab 2024 erfüllen, um Strafzahlungen in Höhe von bis zu 20 Prozent seinen globales Umsatzes zu vermeiden. Unser Tipp: Sideloading kommt in iOS 17, aber nicht direkt zum Launch, sondern nachträglich via Update mit einer Zwischen-Version. So könnte Apple allzu viel Rummel vermeiden. Schließlich hat der iPhone-Hersteller selbst kaum Interesse an Sideloading: Denn der hauseigene App Store spült viel Geld in die Kassen.

Deal Apple iPhone 13

+ o2 Mobile M Boost 50+ GB mtl./36Monate: 44,99 einmalig: 1,00 € Jetzt kaufen Alle Apple Handys

Deal 7 GBEXTRA

Daten Apple iPhone 11

+ Blau Allnet Plus 8 GB + 7 GB 30,99 € mtl./24Monate: 26,99 einmalig: 1,00 € Jetzt kaufen Alle Apple Handys