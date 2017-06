Jetzt mit Ziffernblock: Das ist Apples neues Magic Keyboard

In Russland vor wenigen Tagen angemeldet als "Wireless Input Device (keyboard)", nun offiziell auf der Entwicklerkonferenz WWDC im kalifornischen San José vorgestellt: Apple hat seine Tastatur "Magic Keyboard" um einen Ziffernblock erweitert.

In der Keynote wurde sie nicht explizit erwähnt, aber man konnte sie dennoch von oben zusammen mit dem iMac Pro sehen. Das neue Magic Keyboard hat ein erweitertes Layout bekommen, in dem ein Ziffernblock sowie Navigationstasten (Bild auf, Bild ab etc.) untergebracht sind.

Am generellen Design hat Apple derweil nichts verändert. Das ist auch gut so. Man zeigte sich zwar stolz auf die neuen, überarbeiteten Tasten im neuen MacBook Pro. Allerdings eignet sich der dort relativ geringe Hub eher für mobiles Arbeiten, während das Magic Keyboard mit dem integrierten Scherenmechanismus unter jeder Taste für den Einsatz am Schreibtisch gedacht ist. Auch die leichte Keilform bleibt erhalten.

Die kabellose Tastatur soll laut Apple bis zu einen Monat oder länger halten. Danach könnt Ihr den Akku über den auf der Rückseite untergebrachten Lightning-Anschluss wieder aufladen.

Preise und Verfügbarkeit

Während die Standard-Ausführung weiterhin für 119 Euro in Deutschland erhältlich ist, kommt das neue Modell mit Ziffernblock ab dem 7. Juni in den Handel. Kostenpunkt: 149 Euro.