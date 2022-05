Launch-Event im Mai: Android-Smartphones sind bald noch schneller

Qualcomm ist einer der größten Chip-Hersteller für Smartphones. Gerade im High-End-Bereich führt oft kein Weg an einem Snapdragon-Prozessor vom US-Halbleiterhersteller vorbei. Nun lädt Qualcomm zu einem Launch-Event ein. Hier könnte uns das Unternehmen die nächste Generation an Chipsätzen zeigen. Und die dürften noch mehr Power als die aktuellen Qualcomm-Chips mitbringen.

Neben Chips von Samsung, Apple und MediaTek findet ihr vor allem Chips von Qualcomm in euren Smartphones. Im chinesischen Social Network Weibo ist nun ein Beitrag aufgetaucht, der offiziell zum Launch-Event am 20. Mai einlädt. Details zu bestimmten Modellen sind leider nicht in der Einladung enthalten. Das lässt natürlich Spekulationen aufkommen: Wird es der kommende High-End-Chipsatz Snapdragon 8 Gen 1+ oder der Mittelklasse-Antrieb Snapdragon 7 Gen 1 – oder sogar beide?

Das Launch-Event findet um 14 Uhr deutscher Zeit statt.

Snapdragon 8 Gen1+ coming soon pic.twitter.com/a3qsr3aJu3 — Ice universe (@UniverseIce) May 16, 2022

High-End oder gehobene Mittelklasse?

Der Snapdragon 8 Gen 1 ist Qualcomms aktuelles Flaggschiff-Modell für Smartphones. Der Chip steckt in vielen aktuellen Android-Smartphones aus dem High-End-Bereich wie dem Xiaomi 12 (hier mit Vertrag) und steht in Konkurrenz zum Exynos 2200 von Samsung und zum Dimensity 9000 von MediaTek. Verglichen gegen letzteren kommt der Qualcomm-Chip nicht immer gut weg. Das zeigen unter anderem Vergleiche von Benchmark-Ergebnissen.

Qualcomm ist Konkurrenz in dieser Form kaum noch gewohnt, hat man in den vergangenen Jahren den High-End-Sektor doch durchgehend dominiert. In Anbetracht der Tatsache das Qualcomm gerade erst ein Rebranding seiner Modellnamen durchgeführt hat, dürfte das den Hersteller doppelt nerven. Auch wenn der Snapdragon 8 Gen 1 erst ein paar Monate auf dem Buckel hat: Der Snapdragon 8 Gen 1+ könnte die Vormachtstellung auf dem Halbleitermarkt für Smartphones zurückgewinnen.

Wenn der Snapdragon 8 Gen 1+ noch in diesem Monat gezeigt wird, hätten wir eine realistische Chance noch in diesem Sommer die ersten Modelle mit dem neuen High-End-Prozessor von Qualcomm zu sehen. Die kommenden Samsung-Foldables Galaxy Z Flip 4 und Galaxy Z Fold 4 oder das Xiaomi 12 Ultra wären geeignete Kandidaten.

Das angesprochene Rebranding hat bisher nur die 8er und damit stärkste Modellreihe von Qualcomm erreicht. Die Technikwelt wartet seitdem gespannt auf den Snapdragon 7 Gen 1. Der könnte – wie so oft in der Chipbranche – von mehr Leistung und besserer Effizienz profitieren. Ein baldiger Release erscheint aus einem rein zeitlichen Aspekt sinnvoll. Spannend ist die Snapdragon-7-Reihe für die gehobene Mittelklasse.