Kampf der Prozessoren: Benchmarks zu allen neuen Flaggschiffmodellen

Der Smartphone-Markt ist hart umkämpft. Auch die Chiphersteller liefern sich einen erbitterten Konkurrenzkampf. Jahr für Jahr müssen sich die Topmodelle der verschiedenen Hersteller dem Benchmark-Wahnsinn stellen. 2022 könnte für einige Überraschungen sorgen.

Android vs. iOS heißt auch oft Snapdragon vs. Apple. Denn sowohl der jeweils aktuelle Snapdragon-Prozessor von Qualcomm, als auch der jeweils aktuelle Apple-A-Prozessor überbieten sich jedes Jahr mit neuen Benchmark-High-Scores. Mit ins Rennen geht auch regelmäßig der Exynos für Samsung-Handys (hier mit Vertrag) und neuerdings auch der Dimensity von MediaTek. Nachdem letztgenannter Hersteller schon seit einiger Zeit die meisten Mobile-Prozessoren verkauft, scheint man nun auch Anspruch auf den ersten Platz im Benchmark-Game zu haben. Nun sind erstmals verschiedene Benchmarks aufgetaucht, die einen Vergleich zwischen allen aktuellen Topmodellen zulassen.

Geekbench 5 results for some processors pic.twitter.com/y7K6mS1Wya — Ice universe (@UniverseIce) January 24, 2022

MediaTek vs. Qualcomm: Die nächste Runde

Bereits im Dezember 2021 haben wir von den ersten Benchmark-Vergleichen zwischen dem Snapdragon 8 Gen 1 von Qualcomm und dem Dimensity 9000 von MediaTek berichtet. Zur Erinnerung: Damals wurden unter anderem die Ergebnisse aus dem Geekbench-5-Benchmark verglichen. Diese scheinen sich nun bestätigt zu haben. Denn schon damals hieß es, der Dimensity 9000 bietet eine leicht bessere CPU-Performance als der Snapdragon 8 Gen 1. Dafür hatte letzterer im GPU-Vergleich die Nase vorn.

Spannend ist auch, wie sich der Exynos 2200 im Vergleich positioniert. Die vom bekannten Leaker Ice Universe veröffentlichte Grafik zeigt, dass dieser sogar schlechter als der bereits ältere Snapdragon 888 abschneidet. Dafür dürfte es in grafikbasierten Benchmarks anders aussehen: Der Exynos 2200 beruht auf einer Zusammenarbeit von Samsung und AMD und verspricht eine noch nie dagewesene Grafikleistung in Smartphones.

Unsere Empfehlung Anzeige

100 € gespart*

Apple iPhone 13 Pro

+ o2 Free M Boost 40 GB 100 € Wechselbonus! (erfolgreiche Rufnummernmitnahme erforderlich*)

Mit CONNECT-Funktion (bis zu 10 SIM-Karten für die Nutzung des Datenpakets)

40 GB LTE & 5G Datenvolumen (mit bis zu 300 MBit/s) mtl./24Monate: 62,99 einmalig: 1,00 € zum Shop

Apple dominiert sie (wieder einmal) alle

Dass der Apple A15 auch diesen Benchmark-Vergleich gewinnt, dürfte die wenigsten überraschen. In den letzten Jahren konnte sich Apple einen Vorsprung erarbeiten, der auch in den nächsten Jahren wohl nur sehr schwer einzuholen sein wird. Gerade im Geekbench-Benchmark wird das immer wieder deutlich. So bietet man, laut Grafik, auch aktuell einen in der Single-Core-Performance circa 30 Prozent schnelleren Prozessor – die Multi-Core-Performance ist immerhin circa 10 Prozent schneller – als der derzeit schnellste Prozessor der Konkurrenz.

Ebenfalls spannend ist ein von Golden Reviewer veröffentlichtes Vergleichsvideo (oben zu sehen), dass die Grafikleistung des Snapdragon 8 Gen 1 mit der des Apple A15 vergleicht. Auch hier wird deutlich, dass es die Apple-Konkurrenz schwer haben wird. Der Apple-Chip ist schneller und effizienter: Bei 70 Prozent mehr Stromverbrauch unterliegt der Snapdragon 8 Gen 1 dem Apple A15 dennoch.