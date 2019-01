Lieferheld, Foodora und Pizza.de soll es bald nicht mehr geben

Schon bald schrumpft offenbar die Auswahl an Lieferdienst-Portalen: Es ist bereits bekannt, dass Delivery Hero vom niederländischen Unternehmen Takeaway aufgekauft wurde. Einem Interview zufolge ist nun klar, wie sich das auf die bekannten Marken Lieferando, Lieferheld, Foodora und Pizza.de auswirken wird. Offenbar werden einige davon verschwinden.

Takeaway-Chef Jitse Groen will die Marken Lieferheld, Foodora und Pizza.de vom Markt nehmen, berichtet Handesblatt. Die mit diesen Marken verbundenen Mitarbeiter möchte das Unternehmen aber wohl weiterhin behalten. Demnach müsst ihr demnächst wohl auf Lieferando oder ein anderes Konkurrenz-Portal zurückgreifen, wenn ihr nach Lieferdiensten suchen und Pizza oder andere Dinge bestellen wollt. Noch ist aber unklar, wann die Marken (und somit wohl auch die dazugehörigen Apps) komplett verschwunden sind. Zudem müssen vorher wohl noch die Aktionäre zustimmen, ehe der Plan in die Tat umgesetzt wird.

Werden Lieferungen teurer?

Da der große Konkurrent Delivery Hero (das Unternehmen hinter Lieferheld, Foodora und Pizza.de) aus dem Weg ist, hat Takeaway wohl nun etwas freiere Hand bei einigen Dingen. Offenbar plant das Unternehmen eine Erhöhung der Vermittlungsgebühren, die Gastronomien und Lieferdienste an das Lieferdienst-Portal zahlen müssen. Ob das auch Konsequenzen für euch hat, bleibt unklar. Es ist aber möglich, dass die Lieferdienste das Ganze durch eine Erhöhung der eigenen Preise kompensieren.

Groen hat anscheinend auch verraten, von welcher Praktik sein Unternehmen in Zukunft auch weiterhin Abstand haben wird: Er toleriert offenbar keine Gastronomien, die ein Restaurant führen, ihre Speisen aber unter einem anderen Namen liefern. Solch mangelnde Transparenz sei untersagt. Ist euer favorisiertes Lieferdienst-Portal unter denen, die vom Markt verschwinden sollen? Was haltet ihr davon? Schreibt es uns in die Kommentare.