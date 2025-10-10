Apple und Samsung zeigen mit dem iPhone Air und dem Galaxy S25 Edge, wohin die Reise für besonders schlanke Smartphones geht. Beide Geräte sind echte Design-Wunder – müssen dafür aber beim Akku Abstriche machen. Nicht so Motorola: Das kommende Edge 70 soll ähnlich dünn sein wie die Konkurrenz, dabei aber deutlich mehr Ausdauer haben. Ein cleverer Konter auf dem Ultra-Slim-Markt?

Tatsächlich verspricht Motorola mit dem Edge 70 ein echtes Akku-Wunder: Trotz angeblich nur 5,8 Millimetern Dicke bringt das Smartphone einen 4800-mAh-Akku mit – satte 1000 mAh mehr als beim Galaxy S25 Edge und sogar über 1600 mAh mehr als beim iPhone Air. Möglich macht das eine moderne Silizium-Kohlenstoff-Batterie, die sich mit bis zu 68 Watt flott aufladen lässt. Damit könnte das Edge 70 der neue Maßstab für schlanke Phones mit Alltagsausdauer werden.

Starke Ausstattung ohne Flaggschiff-Preis?

Doch nicht nur beim Akku legt Motorola nach. Auch die restlichen durchgesickerten Details lassen aufhorchen: Eine 50-MP-Ultraweitwinkelkamera ist wohl genauso an Bord wie Schutz nach IP68/IP69-Standard. Gorilla Glass 7i schützt das Display, Dolby Atmos sorgt für satten Sound – und bei der Performance stehen Modelle mit 8 oder 12 GB RAM zur Wahl.

Für den smarten Alltag liefert Motorola zudem ein paar Software-Boni. Mit an Bord sind etwa Circle to Search, das viele von Googles Pixel-Modellen kennen dürften, sowie KI-gestützte moto Features – diese stehen in insgesamt neun Sprachen zur Verfügung, darunter auch Deutsch, Französisch und Italienisch.

Preis? Noch offen – aber das Timing steht

Was das Edge 70 kosten wird, bleibt bislang offen. Ein italienischer Händler listet das Gerät laut PhoneArena mit 8 GB RAM für rund 709 Euro, ein anderer sogar für knapp 802 Euro – ob das die finalen Preise sind, bleibt abzuwarten. Auch beim Prozessor setzt Motorola wohl nicht auf High-End, sondern eher auf solide Mittelklasse: Der Snapdragon 7 Gen 4 gilt als heißer Kandidat.

Und trotzdem: Mit seinem Konzept als schlankes, stylisches und gleichzeitig ausdauerndes Smartphone dürfte das Edge 70 eine spannende Option für alle werden, die sich nach etwas Neuem abseits der großen Platzhirsche sehnen. Die offizielle Vorstellung ist für den 5. November geplant – bis dahin will Motorola uns wöchentlich mit neuen Infos füttern. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden!

