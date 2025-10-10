Aktuelle Handy-Deals
Aktuelle Handy-Deals
Handytarif-Vergleich 2025
Handytarif-Vergleich 2025
Handybundle-Rechner
Handybundle-Rechner
Home
> Motorola
> News

Motorola Edge 70 im Anflug: Besser als iPhone Air und Galaxy S25 Edge?

Das Motorola edge 70 ist geleakt
Das Motorola Edge 70 ist geleakt (© 2025 X-com )
profile-picture

CURVED Redaktion

CURVED ist die Heimat für deinen digitalen Lifestyle. Wir leben und lieben Technik sowie informative und unterhaltsame Artikel über spannende Produkte.

Artikel vom 10.10.25

Apple und Samsung zeigen mit dem iPhone Air und dem Galaxy S25 Edge, wohin die Reise für besonders schlanke Smartphones geht. Beide Geräte sind echte Design-Wunder – müssen dafür aber beim Akku Abstriche machen. Nicht so Motorola: Das kommende Edge 70 soll ähnlich dünn sein wie die Konkurrenz, dabei aber deutlich mehr Ausdauer haben. Ein cleverer Konter auf dem Ultra-Slim-Markt?

Tatsächlich verspricht Motorola mit dem Edge 70 ein echtes Akku-Wunder: Trotz angeblich nur 5,8 Millimetern Dicke bringt das Smartphone einen 4800-mAh-Akku mit – satte 1000 mAh mehr als beim Galaxy S25 Edge und sogar über 1600 mAh mehr als beim iPhone Air. Möglich macht das eine moderne Silizium-Kohlenstoff-Batterie, die sich mit bis zu 68 Watt flott aufladen lässt. Damit könnte das Edge 70 der neue Maßstab für schlanke Phones mit Alltagsausdauer werden.

Apple iPhone Air
Das dünnste iPhone aller Zeiten!
Apple iPhone Air

  • Erhältlich in Schwarz, Wolkenweiß, Lichtgold und Himmelblau
  • ab 256 GB Speicherplatz
Technische Daten

30 GB+ LTE/5G | Allnet-Flat | o2-Netz
bis zu pfeilschnelle 300 Mbit/s
4,99 € Versand | 39,99 € Anschlussgebühr
1 € Anzahlung
ab 54,99 € o2
AKTION: 1 Monat lang 20 GB geschenkt
20 GB+ LTE/5G | Allnet-Flat | o2-Netz
bis zu 50 Mbit/s
4,99 € Versand | 0 € Anschlussgebühr
1 € Anzahlung
44.99 € Blau
  • Einzelkauf ohne Tarif
ab 1199,00 € Amazon

Starke Ausstattung ohne Flaggschiff-Preis?

Doch nicht nur beim Akku legt Motorola nach. Auch die restlichen durchgesickerten Details lassen aufhorchen: Eine 50-MP-Ultraweitwinkelkamera ist wohl genauso an Bord wie Schutz nach IP68/IP69-Standard. Gorilla Glass 7i schützt das Display, Dolby Atmos sorgt für satten Sound – und bei der Performance stehen Modelle mit 8 oder 12 GB RAM zur Wahl.

Für den smarten Alltag liefert Motorola zudem ein paar Software-Boni. Mit an Bord sind etwa Circle to Search, das viele von Googles Pixel-Modellen kennen dürften, sowie KI-gestützte moto Features – diese stehen in insgesamt neun Sprachen zur Verfügung, darunter auch Deutsch, Französisch und Italienisch.

Samsung Galaxy S25 Edge
Das superdünne Samsung-Flaggschiff
Samsung Galaxy S25 Edge

Dünner geht's fast nicht: Das Samsung Galaxy S25 Edge begeistert mit ultraflachem Design, bärenstarker Leistung, großem Top-Display und sehr guter 200-MP-Kamera.

Empfehlung der Redaktion
  • inkl. Top-Tarif (Unbegrenztes Datenvolumen)
ab 49,99 € o2
  • inkl. günstigem Tarif (20 GB)
ab 39,99 € Blau
  • Ohne Vertrag
ab 1284,42 € Amazon

Preis? Noch offen – aber das Timing steht

Was das Edge 70 kosten wird, bleibt bislang offen. Ein italienischer Händler listet das Gerät laut PhoneArena mit 8 GB RAM für rund 709 Euro, ein anderer sogar für knapp 802 Euro – ob das die finalen Preise sind, bleibt abzuwarten. Auch beim Prozessor setzt Motorola wohl nicht auf High-End, sondern eher auf solide Mittelklasse: Der Snapdragon 7 Gen 4 gilt als heißer Kandidat.

Und trotzdem: Mit seinem Konzept als schlankes, stylisches und gleichzeitig ausdauerndes Smartphone dürfte das Edge 70 eine spannende Option für alle werden, die sich nach etwas Neuem abseits der großen Platzhirsche sehnen. Die offizielle Vorstellung ist für den 5. November geplant – bis dahin will Motorola uns wöchentlich mit neuen Infos füttern. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden!

Via PhoneArena Motorola X-com
Wie findet ihr das? Stimmt ab!

Transparenz:Wir verwenden sog. Affiliate-Links. Kauft ihr etwas, erhalten wir ggf. eine Provision. Ihr zahlt dafür keinen Cent extra, unterstützt aber die Arbeit der CURVED-Redaktion.

Mehr zu diesen Themen: