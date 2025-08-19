Zwei Streaming-Plattformen, zwei völlig unterschiedliche Welten – und doch haben sie gerade eines gemeinsam: Mega-Erfolge, die rund um den Globus auf Platz 1 stehen. Während Disney+ mit „Alien: Earth“ das Sci-Fi-Herz höher schlagen lässt, verwandelt Netflix mit dem K-Pop-Hit „KPop Demon Hunters“ Wohnzimmer weltweit in bunte Bühnen.

Alien: Earth: Erster Serienausflug startet vielversprechend

Disney+ landet mit „Alien: Earth“ einen echten Volltreffer. Die Serie, die erst seit Mitte August läuft, führt in unglaublichen 73 Ländern die Streaming-Charts an – darunter große Märkte wie Deutschland, die USA oder Frankreich. Besonders spannend: Es ist das erste Serienformat im „Alien“-Universum – und das spielt ausnahmsweise nicht im Weltall, sondern auf der Erde. Mit einem packenden Prequel-Plot, hochwertigem Kreaturendesign und Kritikerlob von 96 % bei Rotten Tomatoes hat „Alien: Earth“ das Zeug zum Sci-Fi-Klassiker – und zur festen Größe in den Top 10.

Bislang sind die ersten zwei Folgen der Serie verfügbar. Jeden Mittwoch erscheint eine neue Episode. Es bleibt spannend, ob Kritiker und Fans auch weiterhin begeistert bleiben. Insgesamt wird die Serie 8 Folgen umfassen, die letzte davon erscheint am 24. September 2025.

K-Pop statt Killer-Aliens: Netflix erobert mit Animationsfilm die Charts

Fast ebenso erfolgreich läuft es für Netflix – allerdings auf komplett anderer Tonspur. Der bunte Animationsfilm „KPop Demon Hunters“ sorgt seit Wochen für Begeisterung. In 63 Ländern steht der Gute-Laune-Film auf Platz 1 – sogar zwei Monate nach Release. Mit rund 185 Millionen Views zählt er inzwischen zu den erfolgreichsten Netflix-Filmen aller Zeiten – nur „Red Notice“ konnte sich bisher länger ganz oben halten.

Der Mix aus Musik, Action und sympathischem Animationsstil hat weltweit einen Hype ausgelöst, der gerade bei jungen Zuschauern wie eine Welle durch die sozialen Netzwerke schwappt. Viele Fans schauen den Film mehrfach – einige Eltern berichten sogar, ihre Kinder könnten gar nicht mehr aufhören. Netflix plant daher bereits die Fortsetzung – und Gespräche mit den Regisseuren laufen.

Ob düstere Sci-Fi-Stimmung bei Disney+ oder quietschbunte K-Pop-Power auf Netflix – die aktuellen Riesenerfolge der Streaming-Giganten könnten nicht unterschiedlich er sein...

