Netflix schmiedet Partnerschaft mit Spotify: Was uns erwartet

Wenn sich zwei der größten Streaming-Anbieter der Welt zusammentun, um gemeinsame Sache zu machen, dann klingt das zunächst nach großen Ankündigungen. Die Realität sieht zwar etwas ernüchternder aus, bringt aber dennoch einige willkommene Neuerungen.

Im Wesentlichen bedeutet die Kooperation nämlich nur eins: Netflix streamt bald einige der beliebtesten Video-Podcasts von Spotify. Ab Anfang 2026 sollen unter anderem "The Bill Simmons Podcast", "The Rewatchables" und "Conspiracy Theories" zur Verfügung stehen – zunächst nur in den USA, weitere Märkte sind aber bereits geplant. Konkrete Länder werden bislang nicht genannt, früher oder später könnte der Bewegtbilder-Plausch aber auch hierzulande abrufbar sein.

Diese Videopodcasts kommen zu Netflix

Sport

The Bill Simmons Podcast

The Zach Lowe Show

The McShay Show

Fairway Rollin’

The Mismatch

The Ringer F1 Show

The Ringer Fantasy Football Show

The Ringer NFL Show

The Ringer NBA Show

Kultur/Lifestyle

The Rewatchables

The Big Picture

The Dave Chang Show

Recipe Club

Dissect

True Crime

Conspiracy Theories

Serial Killers

Falls Video-Podcasts auch zu uns kommen, sind wir gespannt, ob es auch deutsche Vertreter zu Netflix schaffen. Vielleicht lassen sich dann ja "Gemisches Hack", "Die Sendung mit der Maus" oder "Hobbylos" über eine weitere Plattform streamen. Ob Netflix und Spotify künftig auch in anderen Bereichen kooperieren, ist offen. Sieht aber so aus als sei der Anfang gemacht. Wir sind gespannt, was die Zukunft bringt. Wir wünschten nur, es ließe sich auch mehr Zeit streamen, um alles anzuhören und zu -schauen.

