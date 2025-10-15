Netflix schmiedet Partnerschaft mit Spotify: Was uns erwartet

Wenn sich zwei der größten Streaming-Anbieter der Welt zusammentun, um gemeinsame Sache zu machen, dann klingt das zunächst nach großen Ankündigungen. Die Realität sieht zwar etwas ernüchternder aus, bringt aber dennoch einige willkommene Neuerungen.
Im Wesentlichen bedeutet die Kooperation nämlich nur eins: Netflix streamt bald einige der beliebtesten Video-Podcasts von Spotify. Ab Anfang 2026 sollen unter anderem "The Bill Simmons Podcast", "The Rewatchables" und "Conspiracy Theories" zur Verfügung stehen – zunächst nur in den USA, weitere Märkte sind aber bereits geplant. Konkrete Länder werden bislang nicht genannt, früher oder später könnte der Bewegtbilder-Plausch aber auch hierzulande abrufbar sein.
Diese Videopodcasts kommen zu Netflix
Sport
- The Bill Simmons Podcast
- The Zach Lowe Show
- The McShay Show
- Fairway Rollin’
- The Mismatch
- The Ringer F1 Show
- The Ringer Fantasy Football Show
- The Ringer NFL Show
- The Ringer NBA Show
Kultur/Lifestyle
- The Rewatchables
- The Big Picture
- The Dave Chang Show
- Recipe Club
- Dissect
True Crime
- Conspiracy Theories
- Serial Killers
Falls Video-Podcasts auch zu uns kommen, sind wir gespannt, ob es auch deutsche Vertreter zu Netflix schaffen. Vielleicht lassen sich dann ja "Gemisches Hack", "Die Sendung mit der Maus" oder "Hobbylos" über eine weitere Plattform streamen. Ob Netflix und Spotify künftig auch in anderen Bereichen kooperieren, ist offen. Sieht aber so aus als sei der Anfang gemacht. Wir sind gespannt, was die Zukunft bringt. Wir wünschten nur, es ließe sich auch mehr Zeit streamen, um alles anzuhören und zu -schauen.
