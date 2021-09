Apple-Fans können sich auf eine aufregende Woche freuen – am 14. September steigt das nächste Event des Unternehmens. Außer dem iPhone 13 präsentiert Apple dort voraussichtlich auch die Apple Watch Series 7. Schon bald danach soll es trotz Produktionsproblemen zum Verkaufsstart der Uhr kommen.

Wer auf die neue Generation der Apple Watch wartet, erlebte vor Kurzem unter Umständen einen Schreckmoment – trotz der Präsentation in der kommenden Woche sollte die Apple-Uhr erstmal für längere Zeit nicht lieferbar sein. Sogar von einem verschobenen Verkaufsstart war die Rede. Apple hat die Fertigungsprobleme aber offenbar in den Griff bekommen.

Produktion der Apple Watch Series 7 wie geplant

Die Info stammt von Ming-Chi Kuo, der als Insider der asiatischen Zulieferindustrie schon seit vielen Jahren zuverlässige Prognosen zu bevorstehenden Apple-Produkten liefert. Demnach konnte Apple die zwischenzeitlichen Produktionsschwierigkeiten der Apple Watch Series 7 beseitigen. Die Probleme kamen laut Meldungen überhaupt erst auf, weil Apple größere Neuerungen beim Display vornimmt. Die dazugehörigen Panel-Module erfordern einen neuen Produktionsprozess, der sich erst einspielen musste. In solchen Umstellungsphasen sind Verzögerungen und erhöhte Ausschusswerte normal.

"Drastische Änderungen" beim Design der Apple Watch

Das neue Display der Apple Watch Series 7 soll nicht nur etwas größer als bei der aktuellen Series 6 werden, sondern auch weitere Vorteile bieten. Dazu zählen beispielsweise eine optimierte Panel-Oberfläche, die besser vor Schäden schütze, so Kuo. Der Insider spricht von "drastischen Änderungen" gegenüber vorherigen Generationen der Apple Watch. Das Gehäuse passe sich stilistisch zudem an das iPhone 12 an – werde also kantiger.

Hinzu komme ein optimiertes Produktionsverfahren der Uhr, das für eine höhere Effizienz und niedrigere Panel-Preise sorge. Apple lasse die Massenfertigung Mitte September starten – so bleibe das Unternehmen im Zeitplan für einen Verkaufsstart Ende September. Je nach Intensität der Kundennachfrage kann es zu Beginn dennoch zu leichten Lieferverzögerungen kommen.