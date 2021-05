Xiaomi hat offenbar mit der Freigabe von MIUI 12.5 für das Mi 11 begonnen. Konkret geht es um die Verteilung der neuen Softwareversion bei europäischen Nutzern, nachdem Anwender in China schon ein bisschen länger darauf zugreifen können.

Der Hinweis zu MIUI 12.5 für das Mi 11 stammt von einem Leser der News-Seite "Caschys Blog", der einen Screenshot der Update-Benachrichtigung seines Mi 11 bereitgestellt hat. Xiaomi führt darin viele neue Features für die Benutzeroberfläche auf. MIUI 12.5 basiert auf Android 11. Während der Beschreibungstext in englischer Sprache ist, erscheint die Überschrift ("Was ist neu") auf Deutsch – inklusive der Versionsnummer "MIUI-V12.5.1.0.RKBEUXM". Anders als die etwas sperrige Nummer vermuten lässt, handelt es sich bei MIUI 12.5 um ein großes Update.

Unsere Empfehlung Anzeige

Xiaomi Mi 11 5G

+ o2 Free M Boost 40 GB

+ Mi Smart Speaker (QBH4190GL) Kameras mit Studioqualität (108 MP Hauptkamera mit OiS)

Display ohne Kompromisse (riesiger Farbumfang und flüssiger Darstellung)

40 GB LTE Datenvolumen (mit bis zu 225 MBit/s) mtl./24Monate: 46,99 einmalig: 1,00 € zum shop

Mehr Geschwindigkeit und Stabilität

Xiaomi unterteilt die Neuheiten in zwei Bereiche: "System" und "Notes". Demzufolge bietet MIUI 12.5 sowohl systemweit als auch explizit für die Notes-App diverse neue Funktionen und Leistungsverbesserungen. Ganz oben in der "System"-Liste stellt Xiaomi verbesserte Reaktionszeiten für Gesten in Aussicht – diese sollen fortan augenblicklich und ohne Verzögerungen umgesetzt werden. Hinzu kommen Geschwindigkeitsoptimierungen für alle unterstützten Geräte, so Xiaomi. Der chinesische Handy-Anbieter kündigt gar an: "Nach dem Upgrade wird jedes Handy schneller." Das liegt unter anderem daran, dass Xiaomi vieles unter der MIUI-Haube verbesserte. Die Benutzeroberfläche sei jetzt schlanker und stabiler, so der Hersteller.

Xiaomi Mi 11: Verteilung von MIUI 12.5 läuft in der EU an https://t.co/6C8ikT4t5l — CaschysBlog (@CaschysBlog) May 14, 2021

Neue Features für Notes-App

Die Einträge an Notes-Neuerungen ist sogar noch länger als die Liste der systemweiten Verbesserungen. Zu den hinzugekommenen Funktionen zählen komplexe Mind Maps, die ihr fortan erstellen könnt. Ebenso sind neue Tools für Skizzen verfügbar. Dynamische Layouts sollen die Typographie innerhalb von Notizen zudem auf ein neues Level heben. Xiaomi hat darüber hinaus eine Notes-Geste in die Benutzeroberfläche eingefügt – so lassen sich Notizen und Aufgaben überall anlegen. Eine Wischgeste genügt.

Da Xiaomi MIUI 12.5 für das Mi 11 in Schüben verteilt, kann es noch etwas dauern, bis jeder Nutzer darauf zugreifen kann. Prüft am besten über die Update-Funktion eures Mi 11, ob die Aktualisierung bereitsteht.

Deal Xiaomi Mi 11 5G

+ o2 Free M Boost 40 GB

+ Mi Smart Speaker (QBH4190GL) mtl./24Monate: 46,99 einmalig: 1,00 € zum shop

Deal Xiaomi Redmi Note 10 Pro

+ BLAU Allnet XL 8 GB + 2 GB

+ Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic 2 17,99 € mtl./24Monate: 15,99 einmalig: 1,00 € zum shop