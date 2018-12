Neuer Spot zum iPhone Xr: Apple will mehr Farbe in euer Leben bringen

Das iPhone Xr soll Apple zufolge derzeit das beliebteste iPhone-Modell überhaupt sein. Das hält das Unternehmen aber nicht davon ab, das günstigste Gerät der aktuellen Smartphone-Generation von Apple weiter anzupreisen. Ein neuer Werbeclip bescheinigt dem iPhone ein besonders farbenfrohes Display.

Der Spot beginnt in einer grau und trist wirkenden Siedlung zwischen hohen Betontürmen. Farbe fehlt fast vollständig. Sie lässt aber nicht lange auf sich warten: Bereits nach wenigen Sekunden stürmen immer mehr Parcour-Sportler in bunten Overalls die Gassen und Plätze und füllen so den Raum mit immer mehr Farbe. Mit dem Slogan "Make room for color" (zu Deutsch: "Macht Platz für Farbe") schließt der Werbespot ab.

Nicht das beste iPhone-Display

Auch wenn Apple den Bildschirm des iPhone Xr auf künstlerische Art hervorhebt, so ist er doch nicht der beste, den das Unternehmen aktuell anbietet. Das sogenannte Liquid Retina Display basiert im Gegensatz zu denen im iPhone Xs und Xs Max auf LC-Technologie. Gerade die Farben sind auf den OLED-Anzeigen der teureren Geschwister-Modelle deutlich kräftiger. Zudem lösen diese Bildschirme auch höher auf als der des iPhone Xr, wenngleich dessen Display im Test hervorragend abschnitt.

Wirklich bunter ist beim iPhone Xr hingegen die Farbauswahl, wenn ihr euch ein Gerät aussucht. Statt in Silber, Space Grau und Gold gibt es das günstigere Apple-Modell der aktuellen Generation in Schwarz, Weiß, Blau, Gelb, Rot und Koralle.