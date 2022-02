Neues iPhone im März? Apple-Event steht vor der Tür

Schon länger berichten wir über ein möglicherweise kommendes iPhone SE 3. Nun kann alles ganz schnell gehen: Brancheninsider berichten von einem wohl schon bald stattfindenden Apple-Event im März 2020. Neben einem iPhone sollen noch weitere neue Modelle präsentiert werden.

Schon seit Monaten wird über ein mögliches iPhone SE 3 spekuliert – hier geht's zur iPhone-SE-3-Gerüchteübersicht. Apple hat den Termin für das nächste Apple-Event zwar noch nicht offiziell verraten, doch man ist sich sicher: Laut dem Apple-Experten Mark Gurman wird uns genau am oder in der Nähe des 8. März 2022 unter anderem das iPhone SE 3 präsentiert. Darüber hinaus soll uns ein neues iPad Air gezeigt werden. Das wäre dann das iPad Air der fünften Generation. Apple soll so ein rekordverdächtiges Jahr für Produkteinführungen einläuten.

Was steckt drin im iPhone SE 3?

Das kann uns final nur Apple verraten. Von neuem Design über Face-ID gab und gibt es viele Gerüchte. Der stets gut informierte Mark Gurman versucht die Erwartungen im Vorfeld jedoch zunächst nach unten zu korrigieren. So geht er davon aus, dass sich die Neuerungen im kommenden iPhone SE auf 5G-Support, eine verbesserte Kamera und einen schnelleren Prozessor beschränken. Letzterer könnte dann der Apple A15 sein, der derzeit unter anderem im iPhone 13 (hier mit Vertrag) verbaut wird.

Das Design des kommenden Einsteiger-iPhones soll jedoch sehr ähnlich bleiben und nach wie vor auf das äußere des iPhone 8 bzw. iPhone SE 2020 setzen. Das wäre wohl eine leichte Enttäuschung. Dennoch bleibt abzuwarten auf welche Neuerungen Apple letztendlich setzen wird.

Unsere Empfehlung Anzeige

Apple iPhone 13 Pro

+ o2 Free M Boost 40 GB 0,00 € Anschlusspreis (gilt für alle Angebote mit o2 Tarif)

Mit CONNECT-Funktion (bis zu 10 SIM-Karten für die Nutzung des Datenpakets)

40 GB LTE & 5G Datenvolumen (mit bis zu 300 MBit/s) 79,99 € mtl./24Monate: 62,99 einmalig: 1,00 € zum Shop

Neues iPad und neuer Mac?

Ein in seinem Umfang ähnliches Update soll auch das kommende iPad Air bekommen. Auch hier soll der Netzwerkstandard 5G Einzug erhalten und ein aktuellerer Apple-Prozessor für noch mehr Power sorgen. Darüber hinaus ist von einem nicht weiter definierten neuen Mac die Rede, der ebenfalls schon im März 2022 kommen soll. Dabei könnte es sich zum Beispiel um eine verbesserte Version des Mac Mini handeln.