Apple im Jahre 2022: Release-Wahnsinn in Planung?

Apple ist stets darum bemüht, seine Produkte aktuell zu halten und Jahr für Jahr mit neuen Hardware-Generationen zu versorgen. Dabei bleibt das Portfolio in der Regel übersichtlich. Doch dieses Jahr soll alles anders werden.

Steht uns etwa eine der breitesten neuen Apple-Produktpaletten innerhalb eines Jahres an? Wenn es nach Bloomberg geht: ja. Der durch Apple-Nähe bekannte Bloomberg-Redakteur Mark Gurman hat eine Liste mit Apple-Produkten vorgestellt, die alle noch in diesem Jahr gezeigt werden sollen. Darunter neue iPhones (hier mit Vertrag), iPads, Macs und Apple Watches. Dabei fällt einem direkt die für Apple-Verhältnisse schiere Masse an Modellen auf, die noch 2022 in die Läden kommen sollen.

Neue iPhones und neue iPads 2022

Dann legen wir mal los: Mark Gurman schreibt, dass 2022 fünf neue iPhone- und vier neue iPad-Modelle an den Start gehen. Damit würde Apple beinahe alle derzeit erhältlichen Modelle aktualisieren. Nur das gerade erst mit einer frischen Version versorgte iPad mini bleibt außen vor. Folgende Modelle werden vorausgesagt:

iPhone 14

iPhone 14 Max

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone SE (3. Generation)

iPad Pro 11 Zoll (4. Generation)

iPad Pro 12,9 Zoll (6. Generation)

iPad (10. Generation)

iPad Air (5. Generation)

Die neue iPhone-14-Reihe soll demnach wie erwartet im September 2022 kommen. Das iPhone SE 3 wiederum soll noch in der ersten Jahreshälfte 2022 starten. Im gleichen Zug soll ein neues iPad Air und zusätzlich ein neuer Mac mini gezeigt werden. Interessant ist ebenfalls, dass die kommenden iPad-Pro-Modelle wohl mit einem neuen Apple-ARM-Prozessor und kabellosem Laden ausgestattet sein sollen.

Neue Macs und neue Apple Watches 2022

Weiter geht's mit neuen Macs: Gurman schreibt von einem neuen MacBook Air, einem günstigeren MacBook Pro 14, dem bereits genannten Mac mini, einem neuen Mac Pro mit Intel- oder Apple-Prozessor und einem neuen iMac 27 Zoll. Letzterer dürfte dann endlich als Variante mit Apple-Prozessor kommen. Hier die Übersicht:

MacBook Air 2022

MacBook Pro 14 2022

Mac mini 2022

Mac Pro 2022

iMac 27 Zoll 2022

Das Paket wird durch neue Modelle aus dem Apple-Watch-Universum abgerundet. Hier sagt Gurman gleich drei neue Modelle voraus. Die Apple Watch Series 8, eine neue Apple Watch SE und eine Apple Watch als Outdoor-Edition. Die Uhren werden voraussichtlich auch wieder teilweise in verschiedenen Größen verfügbar sein. Was es genau mit der Apple Watch Outdoor-Edition auf sich hat, ist bisher nicht bekannt.