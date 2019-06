Neustarts sollen die Lebensdauer eures Smartphones verlängern

Neustarts verlängern die Smartphone Lebensdauer, so die Meinung von Experten. Aber seien wir mal ehrlich: Wie oft machen wir unser Smartphone aus? Selbst im Flugzeug schalten wir lieber in den Flugmodus, statt es auszuschalten, um nach der Landung schneller wieder auf WhatsApp, Twitter und Co. stöbern zu können. Anders als Notebooks laufen unsere Smartphones im Dauerbetrieb – und das hat Folgen.

Dabei könnt ihr die Lebensdauer eures Smartphones verlängern, wenn ihr es regelmäßig ausschaltet. Denn Experten haben nun herausgefunden: Dazu reicht sogar ein einfacher Neustart. Sie gehen davon aus, dass Reboots und Pausen die Lebensdauer von Handys tatsächlich verlängern können.

Gegenüber Reader’s Digest beschreibt der in Los Angeles ansässige Tech-Experte Bob Motamedi, dass das regelmäßige Ausschalten den Speicher des Gerätes erhalte, Abstürze des Systems verhindere und das Handy so wieder weicher laufe. Im Umkehrschluss könne der Akku sogar darunter leiden, wenn man es nicht regelmäßig ausschalte.

Er erklärt weiter, dass beim Ausschalten Prozesse und Apps geschlossen würden, die sonst permanent im Hintergrund liefen und das Gerät so verlangsamten. Außerdem hinterließe jedes Update, jede App und jede geladene Internetseite Codeschnipsel, die das Betriebssystem behindern. Ein Neustart jedoch lösche diese Daten.

Experten Empfehlen: Smartphone Neustart einmal pro Woche

Die Empfehlung von Motamedi: Das Smartphone sollte mindestens einmal pro Woche ausgeschaltet werden. Am besten ist es außerdem, es mindestens für eine Minute ausgeschaltet zu lassen.

So können nicht nur Abstürze verhindert werden, auch die Akkuleistung werde geschont. Doch nicht nur das Abschalten wirkt sich positiv auf die Batterie aus. Ihr könnt mit einigen weiteren Tricks die Lebensdauer eures Handys verlängern.

Tipps für längere Laufzeit

Ein großer Verbraucher ist das Display: Je heller es ist und umso mehr Animationen es anzeigt, desto mehr Energie verbraucht es. Es lohnt sich also, Animationen zu deaktivieren und einen statischen Hintergrund einzustellen.

Daneben gibt es unter den Apps wahre Stromfresser. Diese zu identifizieren und auszuschalten oder gar zu deinstallieren, verlängert die Akkulaufzeit auch noch einmal deutlich. Unter Android und iOS könnt ihr direkt ohne zusätzliche Analysetools sehen, welche Apps viel Strom verbrauchen. Bei iOS findet ihr in den "Einstellungen" unter "Batterie" eine Auflistung der größten Stromverbraucher unter den Apps. Bei Android heißt der Menüpunkt schlichtweg "Akku".

Hier findet ihr weitere Tipps um euren Akku zu sparen.