Nintendo hat wieder einmal geliefert – zumindest indirekt: Beim neuesten Partner-Showcase gab es jede Menge Nachschub für Switch und Switch 2 zu sehen. Darunter: epische Rollenspiele, sportliche Dauerbrenner und sogar ein kleines Abenteuer mit einer Maus und ihrem Froschrucksack.

Gleich zu Beginn ging es mit einem echten Fan-Favoriten los: Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection entführt euch 2026 in eine Welt am Rande des Untergangs. Naturkatastrophen bedrohen zwei Königreiche, während ihr auf einem Rathalos durch die Gegend reitet – und ein mysteriöses Ei mit gleich zwei Stimmen im Inneren im Gepäck habt. Wer sich eher für Strategie interessiert, darf sich außerdem auf Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles freuen, das am 30. September erscheint und mit frischer Grafik und vertonten Dialogen daherkommt.

Rollenspiele satt für Switch-Fans

RPG-Fans dürfen sich noch weiter freuen: Octopath Traveler 0 ist ein Prequel zur beliebten Reihe und erscheint am 4. Dezember exklusiv für die Switch 2. Mit dem bekannten HD-2D-Stil, rundenbasierten Kämpfen und mehr als 30 möglichen Gruppenmitgliedern verspricht das Spiel eine große Reise – inklusive Wiederaufbau eurer niedergebrannten Heimatstadt.

Mit The Adventures of Elliot: The Millennium Tales steht 2026 schon der nächste Titel in den Startlöchern. Anders als Octopath Traveler setzt dieser jedoch auf Echtzeit-Action. Ihr begleitet Abenteurer Elliot und seine Feenfreundin Faie bei der Erkundung geheimnisvoller Ruinen – auf Wunsch auch im Koop-Modus. Beide RPGs werden exklusiv für die neue Konsole erscheinen, genau wie Persona 3 Reload am 23. Oktober, das euch in eine überarbeitete Version des Klassikers eintauchen lässt.

Sport, Nostalgie und kuriose Abenteuer

Auch Sportspiele fehlen dieses Jahr nicht: Madden NFL 26 (14. August) und EA Sports FC 26 (26. September) bringen Football- und Fußball-Action auf die Switch 2. Wer es etwas nostalgischer mag, darf sich auf Pac-Man World 2 Re-Pac freuen, das am selben Tag erscheint. Und mit Plants vs. Zombies: Replanted (23. Oktober) feiert ein Klassiker sein Comeback – diesmal mit HD-Grafik und Koop-Modus.

Neben den großen Namen überraschten auch einige kleinere Titel. Hela etwa spielt in einer zauberhaften Welt voller nordischer Folklore, in der ihr mit einer kleinen Maus und einem sprechenden Frosch auf Reisen geht – erhältlich ab 2026. Bereits ab sofort verfügbar ist Chillin' by the Fire, ein Lagerfeuersimulator zum Entspannen mit Freunden.

Richtig galaktisch wird’s mit Star Wars: Outlaws (4. September) und Cronos: The New Dawn (5. September), das euch in eine düstere Zeitreise zwischen Zukunft und 80er-Jahre-Polen schickt. Und auch Dragon Ball: Sparking! Zero (14. November), Apex Legends (5. August) und die Yakuza Kiwami-Remakes (13. November) feiern auf der Switch 2 Premiere.

Alle vorgestellten Titel im Überblick

Für Nintendo Switch und Switch 2:

Once Upon a Katamari (24. Oktober 2025)

Just Dance 2026 Edition (14. Oktober 2025)

Dragon Ball: Sparking! Zero (14. November 2025)

Plants vs. Zombies: Replanted (23. Oktober 2025)

EA Sports FC 26 (26. September 2025)

Pac-Man World 2 Re-Pac (26. September 2025)

Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles (30. September 2025)

Exklusiv für Nintendo Switch 2:

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection (2026)

Octopath Traveler 0 (4. Dezember 2025)

The Adventures of Elliot: The Millennium Tales (2026)

Hyrule Warriors: Age of Imprisonment (Winter 2025)

Persona 3 Reload (23. Oktober 2025)

Madden NFL 26 (14. August 2025)

Apex Legends (5. August 2025)

Star Wars: Outlaws (4. September 2025)

Cronos: The New Dawn (5. September 2025)

Hela (2026)

Chillin' by the Fire (ab sofort verfügbar)

Yakuza Kiwami 1 & 2 (13. November 2025)

Goodnight Universe (11. November 2025)

NBA Bounce (26. September 2025)

Hello Kitty Island Adventure: Wheatflour Wonderland (Herbst 2025)

Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven (ab sofort verfügbar)

Shinobi: Art of Vengeance (29. August 2025, Demo ab sofort)

Borderlands 4 (3. Oktober 2025)

Damit steht fest: Für Switch-Fans wird der Spieleherbst – und das kommende Jahr – alles andere als langweilig.

